خبر سار لمواجهة كورونا.. علماء يتوصلون إلى نقطة ضعف الفيروس المستجد

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استطاع عدد من العلماء في مركز فريد هتشنسون في الولايات المتحدة الأمريكية، من العثور على نقطة ضعف محتملة فيروس كورونا المستجد.

وتوصل العلماء إلى البروتين الذي يستخدمه الفيروس للارتباط بالخلايا، والذي يمكنه من دخول الخلية والتكاثر بداخلها، بحسب ما نشرت مجلة “نيتشر”.

وأظهرت الاختبارات أنه إذا تم تعديل الحمص الأمينية للبروتين، فإنه يمكن القضاء على سلاح الفيروس الذي يمكنه من مهاجمة الخلايا.

في السياق ذاته، توصلت دراسة أولية شملت 125 مريضا عولجوا بالمستشفيات من مرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة إلى أن هذا المرض يمكن أن يحدث تلفا بالمخ ويسبب مضاعفات كالجلطة الدماغية والتهاب المخ والذهان وأعراضا تشبه الخرف في بعض الحالات الشديدة.

وقال الباحثون إن الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت للطب النفسي الخميس هي أول نظرة تفصيلية على مجموعة من المضاعفات العصبية لمرض كوفيد-19 وتؤكد ضرورة إجراء دراسات أكبر لاكتشاف الآليات التي تقف وراءها والمساعدة في البحث عن علاجات.

وكانت أكثر المضاعفات بالمخ شيوعا هي الجلطات والتي تم الإبلاغ عنها في 77 من بين المئة وخمسة وعشرين مريضا. وكان معظم هؤلاء تزيد أعمارهم عن 60 عاما.