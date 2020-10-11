خبر غير سار .. أعراض كورونا تستمر لفترة طويلة جدا بعد الشفاء

يعاني مرضى كورونا من أوجاع وآلام بالغة نتيجة الإصابة بالفيروس، ورغم التعب والإرهاق يشعر مريض الكورونا بالأمل لمجرد الاحتمال أن الفيروس لن يصيبه مرة أخرى. وبينما ينتظر مريض كوفيد 19 بفارغ الصبر التماثل للشفاء والعودة إلى حياته الطبيعية بعد استرداد عافيته، تبين وفقا لدراسة بأن هذا العودة ليست كاملة بل إن ثمة أعراض سترافقه لمدة طويلة.

ووفق صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، ” عند التعافي التام، أي حينما يُجرى لهم الفحص وتكون النتيجة “سلبية”، لأن معاناتهم تتواصل مع أعراض مزعجة طويلة الأمد.

وتثير هذه الأعراض المستمرة أو ما يعرف بـ”كوفيد الطويل” قلقاً وسط الأطباء لأن مصابين كثيرين تخلصوا من الفيروس، غير أنهم ما زالوا يعانون اضطرابات مقلقة.

التعب وضيق التنفس

كما كشفت دراسات وبحوث أولية أن أكثر الأعراض التي يبلغ عنها المتعافون من كورونا هي الشعور بالتعب وضيق التنفس والصداع والأرق وألم الصدر والمفاصل والسعال وفقدان حاستي الذوق والشم، إضافة إلى الطفح الجلدي والحمى. أما الأعراض التي تسجل بشكل أقل وسط المتعافين فهي اضطرابات السمع وما يعرف بـ”ضباب الدماغ”.

وتشمل الأعراض أعضاء أخرى في الجسم مثل القلب والرئتين والدماغ، حتى وإن لم يعان الشخاص المصاب أي أعراض من جراء كورونا، وفق الباحثين.

وبما أن المرض ظهر وتفشى قبل أقل من عام، يرى الباحثون أن تقديم صورة واضحة حول آثار بعيدة المدى للعدوى ما يزال أمراً صعباً.

عارض واحد

فقد كشفت دراسة فرنسية أن ثلثي المصابين الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو متوسطة أبلغوا عن عارض واحد طويل الأمد على الأقل، بعد 60 يوماً من التماثل للشفاء. وشملت الدراسة عينة من 150 مصاباً بكورونا في حالة غير حرجة، بين مارس ويونيو الماضيين.

وفي دراسة مماثلة أجريت بإيطاليا، تبين أن 87% من مرضى كورونا عانوا من عارض واحد طويل الأمد على الأقل، لاسيما الشعور بالتعب وضيق التنفس. غير أن هذه الدراسة شملت مصابين من كبار السن الذين عانوا مضاعفات خطيرة من جراء العدوى.

وبحسب الباحثين، فإن هذه الاضطرابات التي ترافق المرضى بعد التعافي من الفيروسات ليست بالأمر الغريب لأنها تسجل بعد الشفاء من عدة إصابات فيروسية مثل التهاب الكبد “ب” وما يعرف بفيروس “إبتشتاي بار” وحتى الإنفلونزا العادية في بعض الأحيان.