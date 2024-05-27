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خبير تغذية: عشبة خضراء تحمي من فقدان البصر في الشيخوخة

منذ 54 دقيقة
عشبة الشبت

عشبة الشبت

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أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ خبير التغذية، أن تناول الشبت بصورة منتظمة، يفيد في الوقاية من التنكس البقعي، الذي يؤدي غالبا إلى فقدان البصر لدى كبار السن.

ووفقا له، يؤدي الضمور البقعي المرتبط بالعمر إلى فقدان تدريجي للرؤية. لذلك يجب تناول الخضر الطازجة قدر الإمكان.

ويقول: “قد يحدث فقدان الرؤية في عمر 60-70 سنة، حيث لا يستطيع المصاب رؤية أي شيء حتى ما يحيط به، والسبب هو التنكس البقعي. وقد ثبت أن الاسترات (مركبات كيميائية عضوية) والكاروتينات الموجودة في الشبت تحمي من تطور التنكس البقعي”.

وينصح الطبيب، بإضافة الشبت والخضروات الورقية الطازجة- الكزبرة والبقدونس وغيرها إلى مختلف أطباق الطعام.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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