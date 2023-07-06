"خطر كبير" على الصحّة.. 5 أطعمة يُمكن أن تُخفّض ضغط الدم

تُعدّ الإصابة بارتفاع ضغط الدم خطرًا كبيرًا على الصحّة، يدفع القلب إلى العمل بجهد أكبر من المعتاد، لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ومع مرور الوقت، يضع ذلك ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والأعضاء الأخرى، ويمكن أن يؤدي إلى حالات طبية طارئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويعد النظام الغذائي عاملًا رئيسيًا مساهمًا عندما يتعلق الأمر بضغط الدم، حيث تعمل بعض الأطعمة على خفضه وأخرى ترفعه. ومع وضع هذا في الاعتبار، تحدّث طبيب عام إلى موقع “إكسبريس” حول تأثير النظام الغذائي على ضغط الدم.

وأوصى الدكتور يوهانس أويس، من عيادة برودجيت العامة في لندن، بخمسة أطعمة يُمكن أن تساعد في خفض ضغطك.

خضار ورقية

قال أويس: “الخضار مثل السبانخ واللفت والسلق غنية بالبوتاسيوم، ويمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم عن طريق مواجهة آثار الصوديوم”.

ويعمل الصوديوم الموجود في الملح على رفع ضغط الدم لأنه يجعل الجسم يحتفظ بالماء. ثم تضع هذه المياه ضغطا إضافيا على جدران الأوعية الدموية.

التوت

كما أعلن أويس: “يحتوي التوت على نسبة عالية من الفلافونويد، والتي ارتبطت بتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم”.

الشوفان

وأوضح أن “الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم”.

المكسرات والبذور

كذلك قال إنّ المكسرات والبذور “مصادر جيدة للمغنيسيوم والدهون الصحية، والتي تم ربطها بخفض ضغط الدم”.

الشوكولا الداكنة

وأضاف: “يمكن أن يكون لاستهلاك كميات معتدلة من الشوكولا الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70 في المئة أو أكثر) تأثير إيجابي على ضغط الدم بسبب محتواها من الفلافونويد”.

كما أوصى بشرب شاي الكركديه لخفض ضغط الدم. وقال: “تشير الدراسات إلى أن شرب شاي الكركديه قد يكون له تأثير في خفض ضغط الدم بسبب مركباته الطبيعية”. ونصح بعدم تناول الكثير من بعض الأطعمة لسبب معاكس.

الأطعمة المصنّعة والغنية بالصوديوم

أويس قال أيضًا إنّ “الأطعمة مثل الوجبات السريعة والحساء المعلب واللحوم المصنعة والوجبات الخفيفة المالحة يمكن أن تزيد من تناول الصوديوم، مما يؤدي إلى احتباس الماء وارتفاع ضغط الدم”.

مادة الكافيين

وحذّر من أنه “في حين أن التأثير يختلف مع كل شخص، فإن الكثير من مصادر مثل القهوة أو مشروبات الطاقة أو بعض أنواع الشاي قد يرفع ضغط الدم موقتًا”.