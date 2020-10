خطر مميت داخل وجبات الطعام الجاهزة ! احذروها

يفضل الكثير من الناس تناول الوجبات الجاهزة بدلا من الطبخ خاصة إذا كانوا من الأشخاص العاملين خارج المنزل، وبعض الناس تلجأ إلى الطعام الجاهز لعدم إجادتها طهي الطعام، وازداد الطلب على الوجبات الجاهزة مع انتشار فيروس كورونا دون التنبه إلى الخطر المميت داخل هذه الوجبات.

وكشفت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة “إيست تشاينا نورمال” الصينية عن صدمة، تتعلق بالوجبات التي يتم طلبها من الخارج، وهي أنها تكون مغطاة بقطع صغيرة من البلاستيك، وإذا كنت ممن اعتادوا طلب الطعام، فإن هذا يعني أنك قد تتناول ما يزيد عن 200 قطعة من البلاستيك الدقيق أسبوعيا.

وحللت الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة المواد الخطرة، حاويات الطعام الجاهزة المصنوعة من أنواع شائعة من البلاستيك من 5 مدن في جميع أنحاء الصين، بعد تعريضها لظروف مختلفة، مثل شطفها وغمرها في الماء الساخن، وحتى تعريضها لدرجات حرارة أعلى.

ووجد الباحثون من تلك التجارب السابقة أن قطعا بلاستيكية صغيرة تسقط من داخل العبوات وعلى الطعام بداخلها في كل مرة، كما أشاروا إلى أن أكثر حاويات الطعام الجاهز خطورة على الصحة هي المصنوعة من البوليسترين ذات الأسطح الخشنة، إذ تتسبب في سقوط ما يصل إلى 29 قطعة من اللدائن الدقيقة داخل الطعام.

