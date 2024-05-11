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خطوة مهمة لتحسين صحة الرجال في منتصف العمر.. ما هي؟

منذ 26 دقيقة
اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء

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بإمكان الرجال تحسين حالتهم الصحية في منتصف العمر؛ باستبدال حصة واحدة على الأقل من اللحوم الحمراء بالأطعمة النباتية.

وتشير خبيرة التغذية الدكتورة نوريا ديانوفا، المديرة التنفيذية لمركز بحوث التغذية الصحية إلى أن الحالة الصحية للرجال متوسطي العمر تتحسن عند استبدال حصة واحدة من اللحوم الحمراء في النظام الغذائي.

وتقول: “إذا استبدل الرجال في منتصف العمر، حصة واحدة من اللحوم الحمراء في نظامهم الغذائي بأطعمة نباتية الأصل فسوف يشعرون بتحسن كبير في صحتهم”.

ووفقا لها، أجرت جامعة ستانفورد في عام 2020 تجربة علمية استمرت 8 أسابيع، تناول بعض المشاركين فيها اللحوم المعتادة فقط، أما البقية فتناولوا “لحوم نباتية” المصدر.

وتشير الخبيرة إلى أن أفراد المجموعة الثانية فقدوا خلال 8 أسابيع كيلوغراما واحدا من وزنهم بصورة طبيعية، وتحسن مستوى مختلف الدهون في جسمهم. كما أظهر تحليل الدم انخفاض خطر إصابتهم بتجلط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية واحتشاء عضلة القلب وسرطان الأمعاء وأمراض الكلى وداء السكري.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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