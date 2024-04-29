داء مفصل الركبة: فهم الأسباب وخيارات العلاج

أفادت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى ‫الروماتيزم أن داء مفصل الركبة هو التهاب يُصيب مفصل الركبة ويتسبب في ‫تآكل الغضروف المفصلي في الركبة، مما يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها ‫البعض باستمرار.

‫وأوضحت الجمعية أن أسباب الإصابة بداء مفصل الركبة تكمن في عملية ‫الشيخوخة الطبيعية والتحميل الخاطىء أو الزائد على مفصل الركبة، على ‫سبيل المثال من خلال الرياضات، التي تشكل ضغطا على المفاصل.

‫وتشمل الأسباب أيضا العمل البدني الشاق والسِمنة والنقرس وكسور العظام ‫وتشوهات الأقدام مثل الأقدام على شكل حرف “أو” (O) أو على شكل حرف “إكس” (X).

‫وتتمثل أعراض داء مفصل الركبة في ألم الركبة وتورمها وتصلبها ‫وتعرضها للاحمرار والسخونة، وصدور صوت طقطقة أو صرير منها، بالإضافة إلى ‫العَرج.

سبل العلاج

وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، وذلك لتجنب العواقب التي قد تترتب على داء مفصل الركبة ‫والمتمثلة في القيود الحركية.

‫ويشمل علاج داء مفصل الركبة إجراءات تقويم العظام مثل أربطة دعم الركبة ‫وتصحيح التشوهات والأحذية الطبية، والعلاج الطبيعي لتقوية الركبة وزيادة ‫حركيتها، ومسكنات الألم.

‫وتساعد تطبيقات البرودة والسخونة أيضا في تخفيف الألم والتورم ‫والالتهاب، وكذلك العلاجات البديلة مثل الوخز بالإبر.

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة داء مفصل الركبة، فيتم حينئذ ‫اللجوء إلى الجراحة، كتركيب مفصل اصطناعي مثلا.