الأثنين 20 شوال 1445 ﻫ - 29 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

داء مفصل الركبة: فهم الأسباب وخيارات العلاج

منذ ساعتين
داء مفصل الركبة

داء مفصل الركبة

A A A
طباعة المقال

أفادت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى ‫الروماتيزم أن داء مفصل الركبة هو التهاب يُصيب مفصل الركبة ويتسبب في ‫تآكل الغضروف المفصلي في الركبة، مما يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها ‫البعض باستمرار.

‫وأوضحت الجمعية أن أسباب الإصابة بداء مفصل الركبة تكمن في عملية ‫الشيخوخة الطبيعية والتحميل الخاطىء أو الزائد على مفصل الركبة، على ‫سبيل المثال من خلال الرياضات، التي تشكل ضغطا على المفاصل.

‫وتشمل الأسباب أيضا العمل البدني الشاق والسِمنة والنقرس وكسور العظام ‫وتشوهات الأقدام مثل الأقدام على شكل حرف “أو” (O) أو على شكل حرف “إكس” (X).

‫وتتمثل أعراض داء مفصل الركبة في ألم الركبة وتورمها وتصلبها ‫وتعرضها للاحمرار والسخونة، وصدور صوت طقطقة أو صرير منها، بالإضافة إلى ‫العَرج.

سبل العلاج
وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، وذلك لتجنب العواقب التي قد تترتب على داء مفصل الركبة ‫والمتمثلة في القيود الحركية.

‫ويشمل علاج داء مفصل الركبة إجراءات تقويم العظام مثل أربطة دعم الركبة ‫وتصحيح التشوهات والأحذية الطبية، والعلاج الطبيعي لتقوية الركبة وزيادة ‫حركيتها، ومسكنات الألم.

‫وتساعد تطبيقات البرودة والسخونة أيضا في تخفيف الألم والتورم ‫والالتهاب، وكذلك العلاجات البديلة مثل الوخز بالإبر.

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة داء مفصل الركبة، فيتم حينئذ ‫اللجوء إلى الجراحة، كتركيب مفصل اصطناعي مثلا.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من الصحة

الكبد
من الاصفرار إلى الغثيان.. 10 علامات تدل على مشاكل في الكبد
الأرز البني
تكلفته رخيصة.. لكن ما هي أنوع الأرز الأكثر فائدة للصحة؟
عملية تجميل- تعبيرية
إصابات بفيروس الإيدز بعد عمليات تجميل في نيو مكسيكو الأمريكية

الأكثر قراءة

المرشحة الرئاسية، جيل ستاين
غزة تحت النار
اعتقال مرشحة للرئاسة الأميركية خلال مساندتها للاحتجاج ضد الحرب على غزة
طائرة في السماء
فيديو.. طائرة ضخمة تصطدم بمدرج عند هبوطها وترتد عاليا
هليفي ونتنياهو وغالانت (الصورة من تايمز أوف إسرائيل)
غزة تحت النار
نقاش عاجل وقلق من مذكرات توقيف دولية محتملة تستهدف نتنياهو وقادة إسرائيليين