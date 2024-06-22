السبت 16 ذو الحجة 1445 ﻫ - 22 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دراسات طبية تحذر من مخاطر المياه المعبأة المعرضة للحرارة

منذ ساعة واحدة
المياه المعبأة

المياه المعبأة

A A A
طباعة المقال

توصلت دراسات طبية حديثة، إلى أن شرب المياه المعبأة المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة، يمكن أن يؤدي إلى مخاطر صحية مخفية لا يدركها الكثير منا.

وتحذر سارة لوسون، خبيرة سلامة الأغذية: “لا تشرب المياه المعبأة التي تركت في الشمس أو في بيئة حارة، مثل السيارة. يمكن أن تتسبب الحرارة في تسرب مواد كيميائية ضارة من البلاستيك إلى الماء. من المهم البقاء رطبا، لكن شرب الماء المعبأ المعرّض للحرارة ليس آمنا. احتفظ دائما بالمياه المعبأة في عبوات باردة لحماية صحتك”.

وأوضح الخبراء أنه عندما تسخن المياه المعبأة، يمكن للمواد الكيميائية من البلاستيك (مثل BPA والفثالات) أن تصل إلى الماء، وقد تجعلك تشعر بالإعياء وتسبب مشاكل صحية إذا شربتها.

وإذا كنت تشرب المياه المعبأة الدافئة، التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، فقد تواجه ما يلي:

– مشاكل في المعدة: قد تشعر بالغثيان أو آلام في المعدة.

– الصداع.

– الدوخة.

– مشاكل الهرمونات: يمكن لبعض المواد الكيميائية إحداث خلل بالهرمونات، ما يسبب مشاكل صحية أكثر خطورة مع مرور الوقت.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من الصحة

الاستيقاظ من النوم - تعبيرية
علامة صباحية تشير لاحتمال الإصابة بالألم العضلي الليفي
آلام أسفل الظهر
الحل المجاني والبسيط للوقاية من آلام أسفل الظهر المتكررة
عصير الطماطم
تأثيرات إيجابية لعصير الطماطم على صحة القلب والكوليسترول

الأكثر قراءة

المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس السوري بشار الأسد
الأسد لخامنئي.. لن أنضم إلى معركة وحدة الساحات!
لبنان - كندا
خشية وقوع الحرب.. كندا تستعد لإجلاء 45 ألف مواطن من لبنان
الاتحاد الأوروبي- قبرص
قبرص ليست خائفة من تهديدات حزب الله.. بل من أمر آخر!