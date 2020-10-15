دراسة أمريكية تحذر من نوع مختلف لكورونا

حذرت دراسة بحثية أجراها باحثون من جامعة نورث كارولينا الأمريكية من أن سلالة من فيروس كورونا الذي أصاب الخنازير منذ عام 2016 ما تسبب لها في الإسهال والقيء الحاد يمكن أن تنتقل إلى البشر، حيث يُعتقد أن السلالة من فيروس كورونا التي تسبب متلازمة الإسهال الحاد للخنازير أو SADS-CoV قد أتت من الخفافيش، وكانت مصدر قلق لصناعة الثروة الحيوانية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية يعد هذا الفيروس الأكثر خطورة على الخنازير، وقد يتسبب تفشي فيروس SADS-CoV على نطاق واسع في أضرار اقتصادية جسيمة في تلك البلدان التي تعتمد على إنتاج ومبيعات لحم الخنزير .

الولايات المتحدة، على سبيل المثال، كانت ثالث أكبر منتج للحوم الخنازير في العالم العام الماضي – وقد تضررت الصناعة في السابق من فيروس كورونا آخر للخنازير في عام 2012، وأظهر باحثون من ولاية كارولينا الشمالية الآن أن SADS-CoV يمكن أن يصيب ويتكاثر داخل مجرى الهواء البشري وخلايا الكبد والأمعاء.

وينتمي SADS-CoV إلى نفس عائلة الفيروسات مثل SARS-CoV-2 – العامل الذي يقف وراء جائحة فيروس كورونا ولكنه ينتمي إلى جنس مختلف على وجه التحديد، SADS-CoV هو “فيروس كورونا ألفا”، في حين أن SARS-CoV-2 هو “فيروس كورونا بيتا”.

وأوضح مؤلف الورقة وعالم الأوبئة رالف باريك من جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل: “يركز العديد من الباحثين على الإمكانات الناشئة لفيروسات بيتاكورون مثل السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية”.

في الواقع، قد تثبت فيروسات كورون ألفا أهمية متساوية إن لم تكن أكبر على صحة الإنسان، بالنظر إلى قدرتها على القفز بسرعة بين الأنواع، وأوضح الباحثون أيضًا أن SADS-CoV يختلف عن فيروسات ألفا كورونا الباردة الشائعة لدى البشر، وهما HCoV-229E و HCoV-NL63

ومع ذلك، فإن النطاق الواسع للمضيف منSADS-CoV ، إلى جانب القدرة على التكاثر في الرئة البشرية الأولية والخلايا المعوية، يوضح المخاطر المحتملة لأحداث الظهور المستقبلية في البشر والحيوانات، وذلك بحسب “اليوم السابع”.