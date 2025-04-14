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دراسة: إضافة الملح للطعام يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 40%

منذ 8 دقائق
خطر الملح

خطر الملح

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أظهرت دراسة جديدة تؤكد إن إضافة الملح إلى الطعام قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فقد وجدت الأبحاث التي تعتمد على بيانات من ما يقرب من نصف مليون بالغ بريطاني، أن أولئك الذين يضيفون الملح بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق بنسبة 40 % تقريبًا، من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك أبدًا أو نادرًا.
وتتراوح الاقتراحات حول سبب هذا التأثير بين أن الملح يسرع الشيخوخة البيولوجية، ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية، وصولا إلى تأثيره على هرموني المزاج السيروتونين والدوبامين.

ووجدت دراسةٌ استندت إلى بياناتٍ من نحو نصف مليون بالغ بريطاني، أن من يضيفون الملح بانتظامٍ كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق بنسبة 40% تقريبًا مقارنةً بمن لم يضيفوه أبدًا أو نادرًا.

وقال باحثون من جامعة شينجيانج الطبية في الصين إن دراستهم هي “الأولى التي تشير إلى تأثيرات مضافة إيجابية كبيرة على خطر الاكتئاب والقلق الناتج عن إضافة الملح إلى الطعام”، أما بالنسبة لأولئك الذين أضافوا الملح من حين لآخر، فقد زادت المخاطر بنسبة تتراوح بين 5 إلى 8%.

وأفادت مجلة “اضطرابات عاطفية” أن تحليل بيانات تناول الملح والصحة العقلية لـ 439,412 بريطانيًا أظهر أن 9,516 منهم مصابون بالاكتئاب و11,796 يعانون من القلق.

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