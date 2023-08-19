دراسة: الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء أكثر عرضة للإصابة بأمراض عقلية

تشير الأبحاث إلى أن الأطفال والمراهقين الذين تعرضوا لاعتداء جسدي هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض عقلية بعد الاعتداء بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم – والخطر أعلى في السنة الأولى بعد وقوع الحادث.

ووفقا لصحيفة “Washingtonpost”، فقد نظر التحليل، الذي نُشر في JAMA Network Open، في السجلات الطبية لـ 27435 طفلاً في أونتاريو، كندا، بما في ذلك 5487 طفلاً كانوا في غرفة الطوارئ أو المستشفى بعد اعتداء جسدي بين عامي 2006 و 2014 قبل سن 14.

في حين أن 38.6٪ من الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء تلقوا تشخيصات تتعلق بالصحة العقلية بعد الاعتداء، فإن 23.4٪ فقط من أولئك الذين لم يتعرضوا للاعتداء لديهم تشخيص للصحة العقلية. كان الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء أكثر عرضة بنسبة 1.96 مرة للإصابة بمرض عقلي، خاصة في العام الذي أعقب الاعتداء، عندما كان احتمال تلقيهم تشخيصًا للصحة العقلية يزيد بمقدار 3.08 مرة.

إلى جانب ذلك، كان الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء أكثر عرضة للتشخيص باضطرابات غير ذهانية واضطرابات سلوكية مثل اضطراب نقص الانتباه / فرط النشاط واضطرابات تعاطي المخدرات وإيذاء النفس المتعمد. وقد تم تشخيص معظمهم في العيادات الخارجية، لكن 14٪ تلقوا التشخيص في غرفة الطوارئ أو المستشفى، مقارنة بـ 2.8٪ من الأطفال الذين لم يتعرضوا للاعتداء، كما تلقى 2.4٪ التشخيص بعد إيذاء النفس المتعمد، مقارنة بـ 0.5٪ من الأطفال الذين لم يتعرضوا للاعتداء.

كان الأطفال الذين نجوا من الاعتداءات أكثر عرضة لأن يكون لديهم أمهات مصابات بمرض عقلي (34.5٪ مقارنة بـ 19.1٪ من أولئك الذين لم يتعرضوا للاعتداء) وأن يكون لديهم أمهات أبلغن عن عنف منزلي أو اعتداء (4.6٪ مقابل 0.5٪ للأطفال الذين لم يتم الاعتداء عليهم). كما كان من المرجح أن يكون لديهما أم أصغر من 19 عامًا عندما أنجبت.

يقر الباحثون بأن عدد الأطفال في المجموعة الذين تعرضوا بالفعل لاعتداء جسدي ربما كان أعلى مما تم الإبلاغ عنه، لأن العديد من الاعتداءات لا تؤدي إلى زيارات للطوارئ أو دخول المستشفى.

كما استبعدت الدراسة الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض عقلي قبل اعتداء معروف. وكتبوا: “من الممكن أيضًا أن الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء كثيرًا ما يواجهون النظام الصحي بسبب إصابتهم ولديهم فرصة أكبر للكشف عن الأمراض العقلية”.

تقترح الدراسة أنه من المهم علاج الأطفال في العام التالي لاعتداء معروف، مضيفة أن التدخلات يجب أن تكون مخصصة لأنواع الأمراض العقلية المرتبطة بالاعتداء الأكثر انتشارًا.

كتب الباحثون: “الاعتداء الجسدي أثناء الطفولة أمر شائع ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية عقلية دائمة”. تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن مليار طفل – نصف جميع الأطفال في العالم – هم ضحايا للعنف كل عام.