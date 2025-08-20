الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دراسة: التدخل المبكر في حالات ضعف السمع قد يحد من خطر التعرض للخرف

منذ 3 دقائق
حالات ضعف السمع

حالات ضعف السمع

A A A
طباعة المقال

تشير دراسة جديدة إلى أن فقدان السمع من العوامل المعروفة وراء خطر الإصابة بالخرف، لكن التدخل المبكر لعلاجه قد يقلل من هذا الخطر.

وأجرى باحثون اختبارات سمع لما يقرب من ثلاثة آلاف متطوع غير مصابين بالخرف ممن لا تقل أعمارهم عن 60 عاما.

وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية جاما لطب الأعصاب إنهم رصدوا على مدار 20 عاما تالية لهذه الاختبارات انخفاضا في خطر الإصابة بالخرف بنسبة 61 بالمئة بين أولئك الذين استعانوا بأجهزة لدعم السمع في مراحل مبكرة بعد تشخيص إصابتهم بضعف السمع قبل سن السبعين مقارنة بمن لم يستعينوا بهذه الأجهزة.

ومع ذلك، فإن استخدام أجهزة تعزيز السمع يبدو أنها لم تقدم حماية من الخرف لدى الذين تم تشخيص إصابتهم بمشكلة في السمع بعد سن السبعين.

وأشار الباحثون إلى أن 17 بالمئة فقط من الأفراد الذين يعانون من ضعف السمع المعتدل إلى الشديد يستخدمون أجهزة دعم السمع.

وقال الباحثون “دراستنا تؤكد أهمية التدخل المبكر” للحد من خطر الإصابة بالخرف المرتبط بفقدان السمع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من الصحة

التعب- (تعبيرية)
10 عادات يُمكن تطبيقها بعطلة الأسبوع تحسن المزاج لأيام
أوراق السبانخ
5 أطعمة يُمكن أن تُقلل من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية
ماء البامية مع الحلبة
ما هي فوائد تناول ماء البامية مع الحلبة في الصباح؟

الأكثر قراءة

توم براك
رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
المحامي إيلي محفوض
إيلي محفوض لـ"شيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام