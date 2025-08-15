دراسة: التلوث الناتج عن حرائق الغابات يرفع الوفيات ومخاطر أمراض القلب

أظهر تقرير نشر في دورية لانسيت بلانيتري هيلث العلمية أن دراسات سابقة ربما قللت تقدير عدد الوفيات المرتبطة بدخان حرائق الغابات في أوروبا بنسبة تصل إلى 93 بالمئة.

وفي بحث جديد وباستخدام سجلات الوفيات اليومية من 654 منطقة متجاورة في 32 دولة أوروبية، وجد الباحثون أنه مقابل كل زيادة بمقدار واحد ميكروجرام لكل متر مكعب في جزيئات دخان حرائق الغابات، ارتفعت الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب 0.7 بالمئة وعن مشكلات الجهاز التنفسي واحدا بالمئة وعن مشكلات القلب والأوعية الدموية 0.9 بالمئة.

وقال الباحثون إن التعرض قصير الأجل للتلوث الناجم عن حرائق الغابات كان مسؤولا عن 535 حالة وفاة في المتوسط من جميع الأسباب سنويا منذ عام 2004، في حين أن تقديرات الدراسات السابقة كانت تشير إلى أن هذا العدد يبلغ حوالي 38 حالة وفاة سنويا.

وقالت آنا آلاري قائدة الدراسة من معهد برشلونة للصحة العالمية في بيان “يعد التغير المناخي الذي يتسبب فيه الإنسان أحد الأسباب الرئيسية لتزايد وتيرة حرائق الغابات وشدتها، إذ يخلق ظروفا مواتية لانتشارها ويزيد عدد الأيام التي ترتفع فيها مخاطر الحرائق بشكل كبير أو بشدة”.

وأضافت “سيساعد تحسين تقديرات الوفيات (المرتبطة بدخان حرائق الغابات) على تتبع عبء هذا التهديد المرتبط بتغير المناخ على الصحة العامة بشكل أفضل”.

ووجد باحثون في دراسة منفصلة في دورية (عدم انتظام ضربات القلب والفيزيولوجيا الكهربية) أنه مع ارتفاع مستويات التلوث الناجم عن حرائق الغابات، تزيد إصابة قلوب رجال الإطفاء بالإجهاد.

فبعد مكافحة حريق بارك فاير في كاليفورنيا، تسارعت ضربات قلوب رجال الإطفاء أثناء الراحة بمعدل 1.4 نبضة في الدقيقة لكل زيادة تبلغ 10 ميكروجرامات في المتر المكعب في الجسيمات المتطايرة.

ورغم أن الزيادة في معدل ضربات القلب أثناء الراحة كانت طفيفة والمعدل ظل ضمن المستويات الطبيعية، ارتبطت الارتفاعات الطفيفة بزيادة معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات بمرور الوقت في الدراسات السكانية الكبيرة.