دراسة تحذر: السمنة تزيد معدلات الإصابة بـ 16 مرضا

كشفت دراسةٌ أجرتها جامعة جونز هوبكنز أن السمنة، خاصةً السمنة المفرطة، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإصابة بـ 16 حالةً صحيةً شائعة، على رأسها مرض السكر من النوع الثانى والكبد الدهنى.

وهدفت الدراسة، التى نشرها موقع “Medical xpress” إلى فهم كيفية ارتباط مستويات مختلفة من السمنة بمجموعة واسعة من الحالات الصحية، عبر مجموعة متنوعة من سكان الولايات المتحدة، خاصة مع انتشار السمنة بصورة ترجح إصابة نصف سكان الولايات المتحدة الأمريكية بها بحلول عام 2030.

تفاصيل الدراسة

وخلال الدراسة تم تحليل البيانات من 270,657 مشاركًا مسجلين في برنامج البحث All of Us، وهو أكبر دراسة مجموعة في تاريخ البحث في الولايات المتحدة، والذي أطلقته المعاهد الوطنية للصحة في عام 2018، حيث ساهم المشاركون بسجلاتهم الصحية الإلكترونية ، وقياساتهم البدنية، وبيانات المسح، حُسب مؤشر كتلة الجسم (BMI) عند التسجيل، واستُخدم لتصنيف الأفراد إلى ذوي وزن طبيعي، أو زائدي الوزن، أو بدناء، مع تقسيمهم إلى فئات السمنة الأولى والثانية والثالثة.

وتم تقييم ستة عشر حالة صحية تم تحديدها مسبقًا، وهى ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر من النوع الثانى، وفرط شحميات الدم أو اضطراب شحميات الدم ، وفشل القلب، والرجفان الأذيني، وأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية ، وأمراض الكلى المزمنة ، والانسداد الرئوي ، والجلطة الوريدية العميقة ، والنقرس، وأمراض الكبد المرتبطة بالخلل الأيضي، وحصوات القنوات الصفراوية، وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، والربو، ومرض الارتجاع المعدي المريئي، وهشاشة العظام.

نتائج الدراسة

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 42.4% من المشاركين فى الدراسة مصابون بالسمنة، منهم 21.2% يعانون من سمنة من الدرجة الأولى، و11.3% يعانون من سمنة من الدرجة الثانية، و9.8% يعانون من سمنة من الدرجة الثالثة.

وبالمقارنة مع ذوي الوزن الطبيعي، كان الأفراد المصابون بالسمنة أكثر عرضة لأن يكونوا من الإناث، حيث ارتفعت معدلات الانتشار والإصابة تدريجيًا مع ارتفاع فئات السمنة لجميع النتائج الصحية الـ 16.

كما وجدت ارتباطات ملحوظة بالسمنة من الدرجة الثالثة في أقوى حالات انقطاع النفس الانسدادي النومي نسبة الخطر 10.94%، وداء السكر من النوع الثاني 7.74)%، وأمراض الكبد المرتبطة بخلل التمثيل الغذائي 6.72%، بينما وُجدت ارتباطات أضعف في حالات الربو 2.14%، وهشاشة العظام 2.06%، وأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية1.96%.

ارتبطت زيادة المخاطر، لا سيما في مستويات الشدة العالية، بجميع النتائج الصحية الست عشرة التي دُرست، وارتفعت المخاطر تدريجيًا عبر فئات السمنة، مع تسجيل أعلى عبء بين الأفراد المصابين بالسمنة من الدرجة الثالثة، وظلت النتائج متسقة عبر الفئات الفرعية الديموغرافية، ودعمتها بيانات من مجموعة وطنية كبيرة ومتنوعة، كما كانت الارتباطات بين السمنة والعديد من الحالات، مثل انقطاع النفس النومي، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض الكبد، وقصور القلب، قوية ومتينة إحصائيًا.