دراسة تحذر: شرب النساء القهوة ليلا يجعلهن أكثر تهورا فى اتخاذ القرارات

قد يكون تناول فنجان من القهوة بعد العشاء شيئا مُنشِّطًا ذهنيًا قبل المذاكرة أو الالتزام بموعد، ومع ذلك، تشير دراسة حديثة إلى أن هذا السلوك قد يكون له تأثير يتجاوز النوم، فقد تلاحظ النساء اللواتي يتناولن الكافيين مساءً زيادة في الاندفاع، مما قد يؤثر على اتخاذ القرارات، وتنظيم المزاج، والصحة النفسية على المدى الطويل.

ماذا وجدت الدراسة؟

سلّطت دراسة نفسية وعصبية جديدة الضوء على وجود علاقة وثيقة بين استهلاك الكافيين ليلاً وزيادة الاندفاعية لدى النساء، ولاحظ الباحثون حسب موقع onlymyhealth من خلال ملاحظاتهم أن النساء اللواتي تناولن القهوة في وقت متأخر من الليل كنّ أكثر ميلاً لاتخاذ قرارات متهورة، وضعفاً في تنظيم مشاعرهن، وضعفاً في تركيزهن، مقارنةً بمن لم يتناولنها أو تناولن الكافيين صباحاً.

على الرغم من أن الكافيين منبه معروف، قادر على تحفيز اليقظة والتركيز مؤقتًا، إلا أن توقيت تناوله بالغ الأهمية، حسب الباحثين فإن النساء، نتيجةً لتقلب مستويات الهرمونات وبطء عملية التمثيل الغذائي للكافيين مقارنةً بالرجال، قد يكنّ أكثر حساسيةً لهذه التأثيرات ليلًا.

الاندفاعية تتجاوز مجرد إرسال رسالة نصية لحبيبك السابق أو شراء أشياء لا تحتاجها، فالسلوك الاندفاعي المزمن قد يؤثر على عادات الأكل والنوم، بالإضافة إلى المخاطرة والاستقرار العاطفي. تناول الكافيين ليلاً قد يؤدي إلى:

يؤثر على جودة النوم، ويؤثر على نوم حركة العين السريعة والراحة العامة.

تتداخل مع الناقلات العصبية المرتبطة بالمزاج مثل السيروتونين.

زيادة التفاعل العاطفي وتقليل تحمل التوتر.

تفاقم أعراض القلق أو أعراض تغيرات المزاج المرتبطة بمتلازمة ما قبل الحيض

إذا كنت تشرب القهوة باستمرار في وقت متأخر من الليل، فقد يكون ذلك يدفع عقلك دون علمك إلى العمل بأقصى سرعة عندما يحتاج إلى الاسترخاء

بدائل صحية للقهوة الليلية

جرب هذه المشروبات الأكثر اعتدالاً وصحة، والتي وافق عليها الخبراء

1. الحليب الذهبي (لاتيه الكركم)

يحتوي هذا المزيج المريح من الكركم والحليب الدافئ والتوابل مثل القرفة على خصائص مضادة للالتهابات، وهو قادر على تهدئة الجهاز العصبي ومساعدة الهضم.

2. شاي البابونج

يعد البابونج عنصرًا أساسيًا لسبب وجيه، فهو يهدئ التوتر، ويحفز النوم، ويهدئ الأعصاب – مما يجعله مشروبًا مثاليًا قبل النوم.

3. لاتيه أشواجاندا

يساعد هذا النبات المُكيّف على توازن هرمونات التوتر ويُحسّن النوم، امزجه مع حليب الجوز الدافئ لمشروب مُهدئ ومريح.

4. قهوة الهندباء منزوعة الكافيين

إذا وجدت نفسك تفتقد طعم القهوة المر، فإن جذر الهندباء هو بديل لا يحتوي على الكافيين ولكنه يساعد في الهضم ويقوم بعمل جيد جدًا في مذاق القهوة.

5. مشروب النعناع

مشروب النعناع المنعش والخالي من الكافيين سيساعد على تهدئة العقل وتقليل الانتفاخ ويشكل روتينًا مسائيًا رائعًا.