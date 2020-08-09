دراسة تحذر من الإفراط في تناول الفاكهة على صحة الكبد

تحتوي الفواكه على الكثير من العناصر الغذائية المهمّة لصحّة وحياة الإنسان، ولكن دراسة طبية حديثة حذرت من الإفراط من تناول الفاكهة لما لها من تأثير خطير على صحة الكبد.

أكدت طبيبة روسية إخصائية في الغدد الصماء أن الإفراط في تناول الفواكه قد يشكل خطرا على الكبد.

وأوضحت الطبيبة زهرة بافلوفا في مقابلة مع “سبوتنيك” أن الفواكه هي مكونات من الكربوهيدرات والجلوكوز والفركتوز.

وأشارت إلى أن تناول كمية كبيرة من الفركتوز يمكن أن يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي، لافتة إلى أن الفاكهة ذات النواة والفاكهة ببذور مقسمة وفقًا لمحتوى الفركتوز والجلوكوز.

وأضافت: “تحتوي الفاكهة ذات النواة على نسبة أعلى من الجلوكوز وأقل من الفركتوز، وتحتوي ثمار البذور على فركتوز أكثر ونسبة أقل من الجلوكوز، أي أن التفاح يحتوي على فركتوز أكثر والمشمش يحتوي على نسبة أعلى من الجلوكوز”.

وتابعت: “عندما يعتقد الشخص أنه يأكل تفاحة أو كمثرى غير ضارة، فهو يأكل الفركتوز بكميات كبيرة، مما قد يؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وتتم معالجة الجلوكوز عن طريق الأنسولين ويذهب إلى احتياطيات الطاقة والدهون، ويتم امتصاص كل الفركتوز بواسطة بروتينات الكبد”.

وأكدت إخصائية الغدد الصماء أنه من المهم للغاية عدم تناول الفاكهة كوجبة خفيفة، وإنما كحلوى.

وأوضحت: “عندما يتناول الشخص الفاكهة أو التوت، فإنه يحصل على الجلوكوز والفركتوز ويحدث إفراز كميات كبيرة من الأنسولين، اعتمادا على مقدار ما يأكله، وفي الوقت نفسه، يفتقر النظام الغذائي إلى عنصر مهم كالبروتين، وتناول وجبة خفيفة من الفاكهة أمر جيد، ولكن فقط إذا كانت الفاكهة كحلوى”.