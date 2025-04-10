دراسة تحذز: ساعة واحدة أمام الموبايل تزيد فرص الأرق 59%

حذرت دراسة نرويجية من أن قضاء ساعة واحدة أمام شاشة الموبايل قبل النوم، يزيد من خطر الإصابة بالأرق بنسبة 59%، ويقلص مدة النوم بمقدار 24 دقيقة.

وأشارت الدراسة، التي نشرها موقع “Health line” إلى أن التعرض للضوء الأزرق الصادر من جهاز التليفون المحمول، يؤثر على جودة النوم ويزيد من إحتمالية الأرق.

تفاصيل الدراسة

شملت الدراسة 45,202 شابا تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا، وبحثت في أنواع مختلفة من نشاط الشاشات وتأثيرها على النوم، مثل إستخدام وسائل التواصل الإجتماعى أو مشاهدة الأفلام أو القراءه على شاشة التليفون المحمول.

وعلى الرغم من أن الأبحاث السابقة أشارت في كثير من الأحيان إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يُسبب اضطرابًا كبيرًا في النوم، لكن نتائج الدراسة الحالية تشير إلى أن إستخدام الموبايل قبل النوم، بغض النظر عن النشاط المستخدم فيه، مثل مطالعة مواقع التواصل الاجتماعي، أو مشاهدة الأفلام، أوألعاب الفيديو، والاستماع إلى الموسيقى أو البودكاست أوالقراءة، لديها نفس النتيجة فيما يتعلق بالتأثير السلبى على النوم والأرق.

تأثير الضوء الأزرق على النوم

وتتسبب موجات الضوء الصادرة عن الشاشات الإلكترونية، وخاصةً في النطاق الأزرق من الطيف المرئي، اضطرابا في النوم وتُخل بالإيقاع اليومي الطبيعي للجسم، وذلك لأن التعرض للضوء الأزرق وقت النوم، يخل بتنظيم إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي يساعد على تعزيز النوم والحفاظ عليه، ونتيجةً لذلك، تقدم العديد من شركات تصنيع الهواتف الآن ميزات تصفية الضوء الأزرق للاستخدام في وقت متأخر من النهار على أجهزتها.

رغم ذلك يعد الضوء ذو الطول الموجي الأزرق مفيدًا خلال النهار، لأنه يزيد من الانتباه، ويحسّن المزاج، ويقلّل من أوقات رد الفعل.

المضاعفات الصحية لقلة النوم

يعد النوم لعدد ساعات كافية عنصرًا أساسيًا في الصحة الجيدة، لذلك تؤدى قلة النوم إلى آثار سلبية على معظم أجهزة الجسم الرئيسيةبما يؤدى إلى الإصابة بعدد من الأمراض، مثل:

ارتفاع ضغط الدم

مرض السكر

السمنة

الاكتئاب

النوبات القلبية

السكتة الدماغية

نصائح للحصول على نوم جيد

ويوجد عدد من الخطوات التي تساعد على النوم لعدد ساعات كافية، وبشكل جيد، مثل:

قلل من استخدامك للشاشات في السرير وقبل النوم مباشرةً.

فعّل فلتر الضوء الأزرق الليلي في هاتفك

كتم صوت الإشعارات أثناء نومك

استخدم وضع “عدم الإزعاج” في هاتفك

كتم صوت الهاتف واشحنه في غرفة أخرى لضمان عدم إيقاظك من النوم بسبب الضوضاء التي قد يُصدرها.

حدد مواعيد نوم واستيقاظ ثابتة والتزم بها