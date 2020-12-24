دراسة تحسم فائدة الزنجبيل في إنقاص الوزن

أفاد تقرير نشره موقع “هيلث لاين” الطبي، بأن الزنجبيل يعد من الأعشاب المنتشرة في العالم، التي تتميز باحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة.

ويساعد الزنجبيل على تقليل الالتهاب، وتحسين عملية الهضم، وتقليل الشهية، الأمر الذي يفيد في فقدان الوزن.

وتوصلت الدراسات إلى أن الزنجبيل يساهم في الوصول لوزن الجسم المثالي، مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

يحتوي الزنجبيل على مركبات “جينغيرولس” و”شوغولس”، التي تعمل على تحفيز العديد من الأنشطة البيولوجية في الجسم.

وقال الباحثون إن خصائص الزنجبيل لا تنقص الوزن بشكل مباشر، إنما تساعد في الوقاية من تلف القلب والأوعية الدموية والآثار الجانبية الناتجة عن السمنة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.