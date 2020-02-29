دراسة.. تقليل الأكل يطيل العمر ويحارب السرطان والخرف

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول كميات طعام أقل يرتبط بحياة أكثر صحة وأطول، وهو ما يمكن أن يساعد أيضا في علاج الشيخوخة، وبعض الأمراض الأخرى، كالسرطان والخرف والسكري.

وتتبعت الدراسة نظاما غذائيا مقيد السعرات الحرارية على فئران، وتوصلت إلى عيشهم لفترة أطول بشكل صحي، وأن تناول وجبات صغيرة متكررة لا يفيد فقدان الوزن فقط، ولكن أيضا الصحة العامة.

وتبين الدراسة، التي أجراها باحثون من الصين والولايات المتحدة، والتي نُشرت في مجلة ”سيل“، كيف يمكن لهذا التقييد في تناول الطعام، مناهضة الشيخوخة في المسارات الخلوية، إذ يقول باحثون: ”كنا نعرف بالفعل أن تقييد السعرات الحرارية يزيد من العمر الافتراضي، ولكن الآن ظهر ذلك على مستوى الخلية الواحدة“.

وقال الباحث جوان كارلوس بيلمونتي، الأستاذ بمعهد سولك للدراسات البيولوجية في كاليفورنيا: ”هذا الأمر يعطينا الأمل في علاج الشيخوخة عند البشر، يدا بيد مع الأدوية“.

وتابع أن ”الشيخوخة تتسبب بالعديد من المشاكل الصحية، مثل السرطان والخرف والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي، وقد أظهرت تجارب قيود السعرات الحرارية في النماذج الحيوانية بعض النتائج الفعالة ضد هذه الأمراض المرتبطة بالعمر“.

وفي هذه الدراسة، قارن بيلمونتي ومعاونوه بين الفئران التي تناولت سعرات حرارية أقل بنسبة 30% مع فئران تغذت بوجبات عادية، وجاءت نتائجها لتؤكد أن علامات الشيخوخة ظهرت على المجموعة الثانية (النظام الغذائي العادي)، ولم يحدث الأمر ذاته في الفئران ذات النظام الأقل طعاما.

وقال الباحث كونسيبسيون رودريغيز استيبان: ”الناس يقولون ”أنت ما تأكله“، ونحن نجد أن هذه المقولة صحيحة بشكل كبير“.