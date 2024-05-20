دراسة تكشف أن فيروس كورونا يخترق "شبكية العين" ويضر بالرؤية

وجد باحثو كلية الطب بجامعة ميسوري أن الفيروس المسبب لـ”كوفيد-19″ يمكن أن يخترق حاجز شبكية العين الوقائي مع عواقب محتملة طويلة المدى.

ويعمل الحاجز الدموي الشبكي على حماية أعيننا من الالتهابات، من خلال منع مسببات الأمراض الميكروبية من الوصول إلى الشبكية.

واكتشف فريق البحث، بقيادة باوان كومار سينغ الأستاذ المساعد في طب العيون، أنه عند استنشاق الفيروسات ودخولها الجسم، فإنها لا تصيب أعضاء مثل الرئتين فحسب، بل تصل أيضا إلى أعضاء تتمتع بحماية عالية مثل العيون، من خلال إصابة الخلايا المبطنة للحاجز الدموي الشبكي.

وقال سينغ: “هذه النتيجة مهمة لأننا نزيد فهمنا للآثار طويلة المدى لعدوى SARS-CoV-2. تكشف النتائج أن SARS-CoV-2 لا يصل إلى العين أثناء العدوى الجهازية فحسب، بل يسبب استجابة التهابية مفرطة في شبكية العين وبالتالي موت الخلايا في الحاجز الدموي الشبكي. وكلما طالت مدة بقاء بقايا الفيروس في العين، زاد خطر تلف شبكية العين والوظيفة البصرية”.

واكتشف سينغ أيضا أن الوجود المطول لمستضد SARS-CoV-2 يمكن أن يسبب تمدد الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين، وانسداد الشريان والأوردة الشبكية، وتسرب الأوعية الدموية.

وعلى الرغم من اكتشاف أن الفيروسات والبكتيريا تخترق الحاجز الدموي الشبكي لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، فإن هذه الدراسة تعد الأولى التي تكشف اختراق فيروس كورونا للحاجز الدموي الشبكي حتى لدى الأفراد الأصحاء، ما يؤدي إلى ظهور عدوى داخل العين نفسها.

نُشرت الدراسة في مجلة PLOS Pathogens.