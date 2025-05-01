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دراسة تكشف العلاقة بين سكر الدم وأمراض القلب عند المراهقين

منذ ساعتين
أطعمة تؤثر سلباً على صحة القلب

أطعمة تؤثر سلباً على صحة القلب

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وجد باحثون في جامعة شرق فنلندا أن المراهقين الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم هم أكثر عرضة للإصابة بتضخم القلب.

وتُضعف هذه الحالة، المعروفة باسم تضخم البطين، قدرة العضو على ضخ الدم بفعالية، مما يزيد بشكل كبير من إحتمالية الإصابة بنوبة قلبية مميتة.

وقام الفريق بقياس مستويات السكر في الدم لدى المشاركين في الدراسة للتحقق ممّا إذا كان ارتفاع مستوى الغلوكوز قد يُحدث تغيرات مرتبطة بتغيرات ضارة في بنية القلب.

ووجدت الدراسة أن الشباب الذين يعانون من مقاومة الأنسولين هم أكثر عرضة بنسبة 46 في المئة للإصابة بتضخم البطين الأيسر.

وقال البروفيسور، أندرو أغباجي، من جامعة شرق فنلندا، إن حتى المراهقين والشباب الذين يتمتعون بوزن طبيعي وصحة جيدة، هم عرضة أيضاً لخطر الإصابة بهذه الحالة.

وأشار أغباجي إلى أن نتائج فريقه “تؤكد على أهمية اتباع المراهقين عادات غذائية صحية بعد استقلالهم عن عائلاتهم”.

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