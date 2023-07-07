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دراسة تكشف: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بهذا الأمر!

منذ 58 دقيقة
مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بجلطة الساق

مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بجلطة الساق

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قالت الجمعية الألمانية لطب الأوعية الدموية إن خطر الإصابة بجلطة الساق يرتفع لدى مرضى السرطان بصفة خاصة، معللة ذلك بأن تكوين الدم قد تطرأ عليه تغيرات بسبب الورم الخبيث أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، ومن ثم يصبح الدم أكثر عرضة للتجلط.

وأوضحت الجمعية أن خطر الإصابة بجلطة الساق يرتفع مع بعض أنواع السرطان مثل سرطان البنكرياس وسرطان المبايض وسرطان الرئة، بينما يكون الخطر منخفضا نسبيا مع سرطان البروستاتا وسرطان الثدي.

وتتمثل العلامات التحذيرية لجلطة الساق في:

تورم الساق والكاحل
سخونة الجلد
الحساسية للمس
تغير لون الجلد إلى اللون الأحمر المائل للأزرق ويصير لامعا

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، على سبيل المثال أدوية سيولة الدم، محذرة من أن كتلة الدم المتجلط قد تنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم عبر مجرى الدم وتصل مثلا إلى الرئة مسببة الإصابة بالانسداد الرئوي، الذي يشكل خطرا على الحياة.

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