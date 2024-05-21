دراسة جديدة تقترح تفسيراً لدور الأحلام في معالجة الحياة الصعبة!

اقترحت دراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا تفسيراً لدور الأحلام في معالجة الحياة الصعبة، وتحسين المزاج.

ومن خلال دراسة شاركت فيها 122 امرأة، وجد الباحثون أن الحلم يعطي الأولوية للذكريات السيئة ويقلل خطورتها.

ووفق “هيلث داي”، توصل البحث إلى هذه النتيجة بعد تجربة عُرضت فيها على المشاركات صور سلبية ومحايدة، وطُلب منهن تقييم رد فعلهن العاطفي قبل وبعد النوم ليلاً كاملاً.

وتذكرت المشاركات اللواتي أبلغن عن أحلامهن المزيد من الصور المزعجة عند الاستيقاظ، لكن رد فعلهن عليها كان أقل حدة بكثير.

وقال الباحثون إن ذلك يظهر أن الأحلام تلعب دوراً نشطاً في معالجة الذاكرة العاطفية، وقد تساعد على الشعور بالتحسن في الصباح. وأضافوا أن “النتائج قد تؤدي إلى تدخلات تزيد الحلم، للمساعدة على التغلب على تجارب الحياة الصعبة”.