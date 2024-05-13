دراسة جديدة تكشف عن ارتباط ملح الطعام بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة

في تطور يثير القلق، كشفت دراسة حديثة عن ارتباط مقلق بين استهلاك ملح الطعام وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وتقدم الدراسة أدلة قوية تشير إلى أن إضافة ملح الطعام بشكل دائم إلى الوجبات قد يعزز من احتمالية الإصابة بسرطان المعدة بشكل كبير، مما يبرز الضرورة الملحة للتوعية بأثر هذه العادة الغذائية على الصحة العامة.

ارتفاع مثير للقلق

وفي جميع أنحاء العالم، يعد سرطان المعدة من بين أكثر خمسة أنواع من السرطان شيوعًا. في حين أن معدلات الإصابة هي الأعلى في شرق آسيا، إلا أن هناك ارتفاع مثير للقلق في حالات الإصابة بسرطان المعدة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في كل من البلدان العالية والمنخفضة المخاطر، بما يشمل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

تهديد خطير للمعدة

في حين تم ربط تناول الملح بالخرف وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، إلا أن نتائج بعض الدراسات تشير إلى أن الكميات الكبيرة من ملح الطعام تعطل بطانة المعدة، مما يجعلها أكثر عرضة لاستعمار بكتيريا الملوية البوابية، وهو عامل خطر معروف؛ ويشير البعض الآخر إلى وجود علاقة إيجابية بين سرطان المعدة وكمية الملح المستهلكة، بغض النظر عن الإصابة بالبكتيريا الحلزونية.

ملح الطعام وسرطان المعدة

وفي الدراسة الجديدة، بحث علماء في “جامعة فيينا الطبية” ما إذا كان هناك صلة بين إضافة الملح إلى الطعام على المائدة وخطر الإصابة بسرطان المعدة لدى البالغين في المملكة المتحدة. حصل الباحثون على بيانات من UK Biobank، وهي دراسة سكانية كبيرة للبالغين في المملكة المتحدة، شملت 471,144 فردًا. وكان متوسط عمر المشاركين 56 عامًا، و53.9% منهم من الإناث.

وسُئل المشاركون في الدراسة النمساوية عما إذا كانوا يقومون بإضافة الملح إلى طعامهم، ما يعني أنه لم يتم إدراج الملح المستخدم في الطهي. كما جمع الباحثون بيانات عن حالة سرطان المعدة لدى المشاركين، وما إذا كان هناك حالات إصابة بالبكتيريا الحلزونية، أو يعانون من أمراض أخرى بصفة عامة.

بيانات متابعة على مدار 11 عام

وعلى مدار ما يقرب من 11 عامًا من بيانات المتابعة، كانت هناك 640 حالة إصابة بسرطان المعدة. مع الأخذ في الاعتبار العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ونمط الحياة بالإضافة إلى الظروف القائمة، كان المشاركون الذين أفادوا دائمًا بإضافة الملح إلى الطعام على المائدة أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41% مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك مطلقًا أو نادرًا.

وقالت سلمى كرونشتاينر جيسيفيتش، من مركز ميدوني للصحة العامة بـ”جامعة فيينا” والباحثة الرئيسية في الدراسة: “إن سؤال شخص ما عن كمية الملح التي يضيفها إلى طعامه على المائدة هي طريقة بسيطة للمهنيين الطبيين لقياس كمية الملح التي يتناولها الشخص، كما أن الإجابة يمكن ترجمتها بسهولة إلى رسالة تتعلق بالصحة العامة بما يمكن أن يساعد في تقليل تناول الملح بشكل عام من قبل الأفراد والسكان”.

وقال تيلمان كون، باحث رئيسي في الدراسة، أن الدارسة تهدف إلى “رفع مستوى الوعي بالآثار السلبية للاستهلاك المفرط للملح وتوفير أساس لتدابير الوقاية من سرطان المعدة”، على مستوى العالم وفي البلدان عالية أو منخفضة المخاطر على حد سواء.