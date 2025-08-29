الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
دراسة: زراعة القلب الجزئية تمنح أملاً جديداً للأطفال المصابين بعيوب خلقية

منذ 6 دقائق
أظهرت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية مهددة للحياة في صمامات القلب، ولا تتوفر لهم قلوب كاملة من متبرعين، يمكن أن يستفيدوا من عمليات زراعة قلب جزئية باستخدام صمامات فقط.

وشملت الدراسة أول 19 مريضاً أجروا عمليات زراعة قلب جزئية في جامعة ديوك، حيث أظهرت النتائج أن جميع الصمامات المزروعة واصلت العمل بشكل طبيعي خلال فترة متابعة بلغ متوسطها 6 أشهر، وفق ما نشر في دورية الجمعية الطبية الأميركية. وكان أصغر هؤلاء المرضى يبلغ من العمر يومين فقط وقت الجراحة.

وأوضح الباحثون أن الصمامات المزروعة تنمو مع نمو الأطفال، وهو ما يمثل تقدماً كبيراً مقارنة بعمليات زراعة القلب الكامل. وقال الدكتور جوزيف توريك، قائد الدراسة: “تظهر نتائجنا أن زراعة القلب الجزئية ليست مجرد نجاح عابر، بل خيار طبي متنوع يمكن تطبيقه على عدة أمراض قلبية. نرى الصمامات تنمو وتعمل بكفاءة، مع حاجة أقل لأدوية تثبيط المناعة، وهذا إنجاز كبير لهؤلاء الأطفال وعائلاتهم“.

وأشار التقرير إلى أن أيّاً من المرضى لم يحتج لإجراء إضافي على الصمامات المزروعة، كما لم يتعرضوا لمضاعفات ناتجة عن أدوية المناعة. وفي كثير من الحالات، تمت العملية بطريقة “أحجار الدومينو”، حيث يتبرع الأطفال الذين خضعوا لزراعة قلب كامل لأسباب أخرى بالصمامات القديمة القابلة للاستخدام لمصلحة مرضى الزراعة الجزئية.

مع ذلك، أكد مؤلفو الدراسة أن الآثار طويلة المدى لا تزال غير واضحة، مشيرين إلى أن هذه التقنية تمثل خطوة واعدة إلى الأمام، لكنها تحتاج إلى المزيد من الأبحاث والتطوير.

