دراسة طبية.. هذا السبب الذي يسهل انتشار فيروس SARS-CoV-2 في أجسام البشر

استطاع فريق من العلماء المختصين التوصل إلى التفسير العلمي الذي يجعل فيروس سارس “SARS-CoV-2” شديد العدوى وقادرا على الانتشار السريع في الخلايا البشرية، مما يعد إنجازاً علمياً وطبياً كبيراً وملفتاً.

وتشرح النتائج التي توصل إليها الفريق الطبي بقيادة جامعة بريستول، ونشرتها مجلة Science يوم 20 أكتوبر، كيف يمكن تقليل قدرة الفيروس على إصابة الخلايا البشرية عن طريق المثبطات التي تمنع التفاعل المكتشف حديثا بين الفيروس والمضيف، ما يدل على وجود علاج محتمل مضاد للفيروسات.

وعلى عكس الفيروسات التاجية الأخرى، التي تسبب نزلات البرد وأعراض الجهاز التنفسي الخفيفة، فإن SARS-CoV-2، العامل المسبب لمرض “كوفيد-19″، شديد العدوى والانتقال.

وحتى الآن، ظلت الأسئلة الرئيسية بلا إجابة حول سبب إصابة فيروس SARS-CoV-2 بسهولة بأعضاء خارج الجهاز التنفسي، مثل الدماغ والقلب.

ولإصابة البشر، يجب أن يلتصق فيروس SARS-CoV-2 أولا بسطح الخلايا البشرية التي تبطن المسالك التنفسية أو المعوية. وبمجرد إرفاق الفيروس، يغزو الخلية ثم يكرر نسخا متعددة من نفسه. ثم يتم إطلاق الفيروسات المكررة ما يؤدي إلى انتقال فيروس SARS-CoV-2.

