دراسة طبية: هذه المدة اللازمة لاتداء الكمامة بعد أخذ لقاح كورونا

لطالما شددت الهيئات الطبية الدولية على ضرورة ارتداء الكمامات كأحد الإجراءات الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا.

إذ أن إحدى الطرق الرئيسية التي ينتشر من خلالها كوفيد-19 تتمثل في الرذاذ التنفسي الذي يقذفه الأشخاص عندما يتحدثون أو يغنون أو يسعلون أو يعطسون.

بينما تستمر الأبحاث، فإننا ندرك الآن أن الفيروس يمكن له أن ينتشر عن طريق الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض، مما يعني أن بعض الأشخاص يمكن أن يكونوا ناقلين للعدوى وهم لا يدركون ذلك.

من ناحية أخرى يبقى السؤال المطروح، حتى متى ينبغي على مصاب فيروس كورونا أو من خالطه ارتداء الكمامات؟

ألكسندر غينتسبرغ مدير مركز “غاماليا” لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، يجيب على ذلك السؤال بأنه من الممكن التخلي عن ارتداء الكمامة بعد مرور 21 يوما على التطعيم بالمكون الثاني من اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف الخبير: “يجب بعد ذلك تحديد مستوى الأجسام المضادة، لدى الشخص الذي تلقى اللقاح”. وتابع القول: “يجب الانتظار لمدة 21 يوما على الأقل بعد التطعيم باللقاح، وأنصح بتحديد مستوى الأجسام المضادة، بعد ذلك على الشخص الذي تلقى اللقاح أن يقرر بنفسه، هل يجب أن يرتدي الكمامة أم لا. إذا كان مستوى الأجسام المضادة مرتفعا فلا يوجد داعي لاستخدام الكمامة، واذا كان المستوى غير كافٍ فالأفضل ارتدائها”.

في آب الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو لقاح “سبوتنيك V”، الذي طوره مركز “غاماليا” لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.