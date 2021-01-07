fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

دراسة علمية تكشف عن مسببات جديدة تعزز النوبات القلبية

منذ 21 دقيقة
نوبات قلبية

نوبات قلبية

A A A
طباعة المقال

ذكر موقع “Express” البريطانيان  دراسة علمية كشفت عن أسباب جديدة قادرة على تعزيز حدوث نوبة قلبية لمرضى القلب، وذلك من خلال مواد تتفاعل داخل الجسم البشري.

ونقل الموقع  تقرير الدراسة العلمية التي أكدت وجود مسببات أخرى قادرة على إحداث مشاكل في القلب.

ويقول الدكتور المتخصص بالأوعية الدموية والاستاذ بجامعة لانكستر، آدم تايلور، في التقرير أن البكتيريا “السيئة” في الجسم قد تتطور بنشاط وقادرة على الانتقال إلى مجرى الدم وهذا ما يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية التي تسبب بدورها نوبة قلبية.

كما أشار الخبير أن الطعم المر في الفم هو إشارة خطيرة، بالإضافة إلى الألم شديد في الأسنان يمكن أن يكون من أعراض النوبة القلبية، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

    المزيد من الصحة

    مستحضرات التجميل
    هذا ما يحدث لوجهك عند وضع مستحضرات التجميل يومياً
    مكسرات
    أنواع من المكسرات تزيد وزنك… احذرها
    كورونا يهدد لصحة العقلية
    مآلات “الحجر الصحي ” … هكذا نتغلب عليها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة أشعة للرئتين-توضيحية
    من منزلك … تأكد من صحة رئتيك بهذه الطريقة
    التغير المناخي خطر يهدد العالم
    خطر يداهم نصف سكان العالم خاصة بالمناطق الحضرية
    جمال سليمان والراحل حاتم علي
    بالفيديو: جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي