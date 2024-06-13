دراسة: كلما قلّ الوقت الذي تقضيه جالساً على الأريكة كلّما كان أفضل لشيخوخة صحية

وجدت دراسة جديدة أنه كلما قلّ الوقت الذي تقضيه في الجلوس على الأريكة، كان ذلك أفضل لشيخوخة صحية.

ودرس فريق البحث بيانات 20 عاما لأكثر من 45 ألف شخص. وكان جميعهم يبلغون من العمر 50 عاما على الأقل في عام 1992، كما لم يعانوا من أمراض مزمنة عندما شاركوا في الدراسة.

وتتبع الباحثون عادات نمط الحياة للمشاركين، مثل وقت الجلوس في العمل والمنزل ومشاهدة التلفاز، بالإضافة إلى الساعات التي يقضونها في المنزل أو العمل أثناء الوقوف أو المشي في المنزل.

وأوضح فريق جامعة هارفارد T.H. Chan للصحة العامة، أن الشيخوخة الصحية تتضمن العيش حتى 70 عاما من دون المعاناة من أمراض مزمنة، مع عدم وجود ضعف في الذاكرة، والتمتع بصحة بدنية وعقلية جيدة بشكل عام.

ووجد الباحثون أن أحد الأنشطة، وهي مشاهدة التلفاز أثناء الجلوس، يبدو غير صحي بشكل خاص.

وكتب فريق بقيادة مولين وانغ، الأستاذة المساعدة في قسم علم الأوبئة بجامعة هارفارد: “إن استبدال وقت التلفاز بالنشاط البدني الخفيف، أو النشاط البدني المعتدل إلى القوي، أو النوم، ارتبط باحتمالات أفضل للشيخوخة الصحية”. ووجدت الدراسة أن احتمالات الشيخوخة الصحية ترتفع بنسبة 28٪، إذا تم استبدال ساعة من مشاهدة التلفزيون بنشاط بدني “قوي إلى حد ما”.

وقال الدكتور أندرو فريمان، الذي لم يشارك في الدراسة الجديدة: “عندما يجلس الناس أمام التلفاز، فإن ذلك يؤدي إلى تناول الوجبات السريعة ووجبات العشاء أمام الشاشة، والفشل في التواصل مع الآخرين”.