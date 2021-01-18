دراسة مرعبة ... 1 بين كل 8 متعافين من كورونا قد يموت خلال 5 أشهر‎‎

وجد باحثون من جامعة ليستر ومكتب الإحصاءات الوطنية، أنه من بين 47780 شخصا خرجوا من المستشفى في الموجة الأولى، عاد 29.4 % منهم إلى المستشفى في غضون 140 يوما وتوفي 12.3%.

وفي التفاصيل، كشفت دراسة صادمة أن حوالي ثُلث مرضى فيروس كورونا كوفيد-19 المتعافين يعودون للمستشفى في غضون 5 أشهر، كما يموت 1 من كل 8 من إجمالي المتعافين بسبب تداعيات المرض.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يرجع ذلك إلى الآثار طويلة الأمد المدمرة لفيروس كورونا، حيث يمكن أن يؤدي مع العديد من الناجين لمشاكل في القلب وداء السكري والحالات المزمنة للكبد والكلى.

وقال مؤلف الدراسة كامليش خونتي، أستاذ مرض السكري والأوعية الدموية في الرعاية الأولية في جامعة ليستر: ”هذه أكبر دراسة للأشخاص الذين خرجوا من المستشفى بعد التعافي من كوفيد-19“.

وأوضح: ”يبدو أن الناس يعودون إلى ديارهم، ويعانون من آثار طويلة الأجل ويعودون للمستشفى ويحتضروا، حيث تظهر السجلات أن ما يقرب من 30 % قد عادوا للمستشفى، وهذا معدل كبير وعدد كبير من الناس“، إلا أن البروفيسور خونتي قال إنه فوجئ بعودة المرضى إلى المستشفى بتشخيص مختلف، وإن العديد منهم أصيبوا بمضاعفات أخرى.

وأضاف: ”لا نعرف ما إذا كان ذلك بسبب تدمير كوفيد لخلايا بيتا التي تصنع الأنسولين مما أدى إلى مرض السكري من النوع الأول، أو ما إذا كان يتسبب في مقاومة للأنسولين مما يؤدي إلى السكري من النوع الثاني، ولكن هناك العديد من حالات السكري الجديدة بين المتعافين من كورونا“.