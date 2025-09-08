دراسة: مكونات حليب الأم تختلف وفقا لعمر الرضيع وأوقات اليوم

أجرى باحثون في الولايات المتحدة، دراسة على عينات من حليب الثدي في أوقات مختلفة من اليوم، والتي كشفت أن بعض مكونات حليب الأم تختلف على مدار أوقات اليوم، تماشيا مع الساعة البيولوجية للطفل.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع “News medical life science”، نقلا عن مجلة Frontiers in Nutrition، يعتبر حليب الأم هو أول “غذاء خارق” للأطفال، لأنه غني بالفيتامينات والمعادن والمركبات الحيوية النشطة الأخرى، ويساعد على بناء جهاز المناعة لدى الطفل، ويعتبر على نطاق واسع المصدر الأمثل لتغذية الرضع، مع ذلك، لا تتاح لجميع الأمهات فرصة إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية مباشرة عدة مرات خلال النهار والليل، وقد يستخدمن الحليب المعصور والمخزّن للاستخدام لاحقًا.

وينقل حليب الأم إشارات متنوعة من الأم إلى الرضيع، بما في ذلك إشارات يُعتقد أنها تؤثر على إيقاعات الساعة البيولوجية للطفل. مع ذلك، قد تختلف الهرمونات والبروتينات المشاركة في هذه الإشارات في تركيز حليب الأم على مدار 24 ساعة.

تفاصيل الدراسة

لاحظ الباحثون اختلافات في تركيزات المكونات النشطة بيولوجيًا في حليب الأم تبعًا للوقت من اليوم، مما يؤكد أن حليب الأم غذاء ديناميكي، لذلك ينبغي مراعاة وقت إطعام الرضيع.

وأضافت البروفيسور ماريا جلوريا دومينجيز بيلو، كبيرة الباحثين في جامعة روتجرز الأمريكية، أن توقيت هذه الإشارات سيكون حاسما بشكل خاص في وقت مبكر من الحياة، عندما تكون الساعة البيولوجية الداخلية للطفل لا تزال في مرحلة النضج.

وأخذ الباحثون عينات من حليب الثدي سعة 10 مليلتر من 21 مشاركة في الساعة 6 صباحًا، و12 ظهرًا و6 مساءً، و12 منتصف الليل في يومين مختلفين، بفارق شهر تقريبًا، كما قدمت 17 مشاركة أخرى عينات مأخوذة في نفس التوقيت، ليصل إجمالي العينات المشمولة في التحليل إلى 236 عينة.

وتم فُحصت العينات لقياس مستويات الميلاتونين والكورتيزول والأوكسيتوسين، بالإضافة إلى الجلوبولين المناعي أ (IgA)، وهو بروتين مضاد يُشكل جزءًا من الجهاز المناعي، واللاكتوفيرين، وهو بروتين موجود في الحليب، حيث يشارك الميلاتونين والكورتيزول في تنظيم الساعة البيولوجية، بينما تؤثر المكونات الأخرى المدروسة على نمو الأمعاء وديناميكيات ميكروبيوم الأمعاء .

نتائج الدراسة

وجد الباحثون أن بعض مكونات حليب الأم، وخاصةً الميلاتونين والكورتيزول، تتفاوت على مدار اليوم، حيث يبلغ الميلاتونين ذروته عند منتصف الليل، بينما يصل الكورتيزول إلى أعلى مستوياته في الصباح الباكر.

وأوضح الباحثون أن جميع البشر لديهم إيقاعات يومية في دمنا، وغالبًا ما تنعكس هذه الإيقاعات لدى الأمهات المرضعات في حليب الأم، حيث تتبع هرمونات مثل الميلاتونين والكورتيزول هذه الإيقاعات وتدخل الحليب من الدورة الدموية للأم، أما المكونات الأخرى التي خضعت للفحص، فقد كانت مستقرة في الغالب طوال اليوم. ربما يعود ذلك إلى أنها قد لا تتأثر بنفس القدر بالإشارات التي تُحدد الإيقاعات اليومية.

وجد الفريق أيضًا أنه مع تقدم الرضع في العمر، تتفاوت مستويات المركبات المختلفة في حليب الأم، على سبيل المثال، كانت مستويات الكورتيزول، والجلوبولين المناعي (IgA)، واللاكتوفيرين في أعلى مستوياتها عندما كان عمر الرضع أقل من شهر واحد، ومن المرجح أن المستويات العالية من هذه المركبات تدعم الدفاع المناعي والأمعاء لدى الرضع الصغار جدًا.

وعندما يتعلق الأمر بالاختلافات في التغيرات بين الليل والنهار حسب عمر الرضيع، فإن هذا قد يعكس استقرار الساعة البيولوجية للأم التي تحدث مع مرور الوقت بعد الولادة، فضلاً عن نضوج واستقرار الإيقاع اليومي للرضيع.

و تشير النتائج إلى إمكانية ضبط توقيت تغذية الرضيع بالحليب المُعبأ لتعظيم التوافق البيولوجي الطبيعي، وبهذه الطريقة، يُمكن الحفاظ على الإشارات اليومية التي تدعم نوم الرضيع، وأيضه، وتطوره المناعي.