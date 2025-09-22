دراسة: 44٪ من المصابين بالسكر عالميا لا يدركون إصابتهم بالمرض

كشفت دراسة أجراها باحثون في معهد مقاييس الصحة والتقييم بجامعة واشنطن، عن أن ما يقرب من 44% من الأشخاص المصابين بالسكر عالميا، لا يعرفون أنهم مصابون بهذا المرض.

وبحسب موقع “Every day health”، أشارت الدراسة أن حوالي 17% من مرضى السكر في الولايات المتحدة لم يتم تشخيصهم بالمرض، وهو أكثر شيوعًا بين الشباب، وهم أيضًا أكثر عرضة لعدم التأمين الصحي.

ويعد الفحص والتشخيص المبكر أمرًا بالغ الأهمية، لمنع حدوث مضاعفات خطيرة طويلة الأمد لمرض السكر، مثل أمراض القلب وفشل الكلى وفقدان البصر، وورغم أن الولايات المتحدة تحقق أداء أفضل من المتوسط العالمي، إلا أن هناك فجوة في التشخيص، كما تقول الباحثة الأولى للدراسة، لورين ستافورد.

تفاصيل الدراسة

وباستخدام برنامج العبء العالمي للأمراض، جمع الباحثون بيانات من مسوحات وطنية ممثلة، ودراسات منشورة، ودراسات غير منشورة في 204 دولة ومنطقة من عام 2000 إلى عام 2023.

وبالنسبة لكل مكان وسنة وفئة عمرية وجنس، قاموا بتقدير حصة الأشخاص المصابين بمرض السكر الذين لم يتم تشخيصهم، أو تم تشخيصهم ولكن لم يتلقوا العلاج، أو المرضى الذين يتلقون علاجات السكر مثل الأنسولين.

وأغلبية الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم في الدراسة، كانوا مصابين بمرض السكر من النوع الثاني .

نتائج الدراسة

توصل باحثون إلى أنه في عام 2023، تم تشخيص حوالي 56 % فقط من الأشخاص المصابين بمرض السكر في جميع أنحاء العالم رسميا، هذا يعني أن ما يقدر بنحو 248 مليون شخص مصابون بالمرض دون علمهم، وفي الولايات المتحدة، تم تشخيص حوالي 8 من كل 10 أشخاص بالسكر، وهو من أعلى المعدلات عالميًا.

ووجدت الدراسة أن حوالي 40% فقط من مرضى السكر الذين تلقوا العلاج حصلوا على نتائج مثالية، وانخفض مستوى السكر في الدم لديهم، بالإضافة إلى تغييرات نمط الحياة، تشمل العلاجات الأنسولين والميتفورمين وأدوية أحدث مثل GLP-1s.

كما أظهرت النتائج أن الشباب هم الأكثر عرضة لعدم تشخيص المرض، و عالميًا لا يعلم سوى شخص واحد من كل خمسة أشخاص دون سن الخامسة والثلاثين بإصابته بالسكر، وعلى الرغم من أن معدل الإصابة بمرض السكر غير المشخص أعلى لدى الشباب، إلا أن لديهم أيضًا انتشارًا أقل للمرض مقارنة بكبار السن.

أعراض تدل على الإصابة بمرض السكر

قد لا تظهر أعراض على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في نسبة السكر في الدم، وهذا هو السبب في عدم تشخيص الكثير منهم، لكن مع ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، تبدأ الأعراض في الظهور، والتي قد تشمل ما يلى:

العطش

كثرة التبول

عدم وضوح الرؤية

التعب

مخاطر عدم تشخيص مرض السكر

يمكن لمرض السكر غير المُعالج أن يُلحق ضررًا بالجسم ببطء ولكن بشكل خطير، حيث يمكن أن يؤذي ارتفاع سكر الدم الكلى والأعصاب والكبد والعينين، كذلك يزيد السكر أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف وبعض أنواع السرطان، لذلك يعد تشخيص مرض السكر في وقت مبكر أمرًا مهمًا، لأنه يسمح بالإدارة في الوقت المناسب لمنع أو تأخير المضاعفات طويلة الأمد.

الوقاية من مرض السكر

يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة مثل تناول نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، وإدارة الوزن إلى جانب تناول الأدوية إذا لزم الأمر، في الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة والمساعدة في منع المضاعفات.

توصي الجمعية الأمريكية للسكر بأن يبدأ جميع البالغين إجراء فحص منتظم للسكر في سن 35 عامًا، حتى لو لم يكن لديهم عوامل خطر، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مع وجود عامل خطر واحد أو أكثر، مثل ارتفاع ضغط الدم أو التاريخ العائلي، يوصى بالبدء بالفحص في سن مبكرة.