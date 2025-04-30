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ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا للتنس.. وكوريير يعتبرها إشارة مقلقة

منذ 11 ساعة
نوفاك ديوكوفيتش - رويترز

نوفاك ديوكوفيتش - رويترز

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قال جيم كوريير الفائز السابق ببطولة رولان جاروس للتنس إن انسحاب نوفاك ديوكوفيتش المفاجئ من بطولة إيطاليا المفتوحة المقررة الأسبوع المقبل علامة مقلقة لكل عشاق اللاعب المخضرم الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى إذ سيتوجه لخوض فرنسا المفتوحة دون الفوز بأي مباراة على الملاعب الرملية هذا الموسم.

وكان ديوكوفيتش، الذي سيكمل 38 عاما قبل ثلاثة أيام من انطلاق ثاني البطولات الأربع الكبرى لهذا العام في 25 مايو أيار، بعيدا عن مستواه بشكل محزن وتعرض لهزيمة منكرة في مباراتيه الافتتاحيتين في بطولتي الأساتذة في مونت كارلو ومدريد هذا الشهر.

وكان من المتوقع أن يبدأ اللاعب الصربي مشواره على الملاعب الرملية في روما قبل العودة إلى باريس حيث فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية العام الماضي لكنه قال أمس الثلاثاء إنه سيغيب عن بطولة الأساتذة من فئة ألف نقطة دون أن يقدم سببا لذلك.

وقال كوريير الفائز بلقب رولان جاروس مرتين متتاليتين في عامي 1991 و1992 “إنه أمر مقلق. يثير قلقي كمشجع لنوفاك”.

وأضاف الأسطورة الأمريكي أن روما كانت المكان المثالي لديوكوفيتش ليجد إيقاعه إذ أن ظروفها مشابهة لباريس.

وتابع “لو قارنت بين مدريد وروما ستكون روما أفضل مكان للاستعداد لرولان جاروس”.

وقال ديوكوفيتش، الذي يطارد لقبه 100 في بطولات المحترفين والأول منذ فوزه بالبطولة الختامية في 2023، بعد خسارته في مدريد إنه يحاول التأقلم مع “الواقع الجديد” في التنس إذ “يحاول فقط الفوز بمباراة أو اثنتين”.

وأضاف كوريير “تنتابني مشاعر غريبة”.

وتابع “أمر غريب للغاية أن يعلن انسحابه في هذا التوقيت …سنرى ما يعنيه كل ذلك عندما نصل إلى رولان جاروس”.

    المصدر :
  • رويترز

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