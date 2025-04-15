رابط جديد بين التنفس والبصر يكشفه العلماء لأول مرة

أظهرت دراسة حديثة أن العينين لا تعكسان فقط أحاسيسنا الداخلية، بل أصبحتا دليلا علميا على طريقة تنفسنا.

وعلى سبيل المثال، فالحدقة المتسعة تساعد في تمييز الأشياء المرئية ضعيفا، وخاصة بالرؤية المحيطية، بينما تحسّن الحدقة الضيقة وضوح الصورة، مما يعزز أداء مهام مثل القراءة.

ويعد هذا الانعكاس موثوقا لدرجة أن الأطباء يستخدمونه لتقييم وظائف الدماغ. وإذا لم تستجب الحدقة للضوء، فقد يشير ذلك إلى حالة صحية تهدد الحياة.

لكن حدقة العين لا تتفاعل مع الضوء فقط، فهي تتضيق عندما نركز على شيء قريب، وتتسع استجابة للنشاط الفكري المكثف أو الإثارة العاطفية. لهذا السبب، غالبا ما يُستخدم حجم الحدقة في الأبحاث النفسية والعصبية كمؤشر على الجهد الذهني وزيادة الانتباه.

على مدى عقود، كانت هذه الأنواع الثلاثة من استجابة الحدقة هي الوحيدة التي كان العلماء متأكدين من وجودها.

لكن مؤخرا، اكتشف الباحثون من معهد “كارولينسكا” في ستوكهولم وجامعة “خرونينجن” في هولندا أن التنفس هو الاستجابة الرابعة.

ووجد العلماء أن الحدقة تميل إلى التوسع في أثناء الزفير، والتضيق في بداية الشهيق. على عكس استجابات الحدقة الأخرى، تحدث هذه الاستجابة بشكل مستمر.

وأكد علماء الفسيولوجيا في سلسلة من خمس تجارب شملت أكثر من 200 شخص أن حجم الحدقة يتغير بالتزامن مع التنفس.

وكان هذا التأثير مفاجئا في ثباته. وعلى سبيل المثال، حاول المشاركون في التجارب التنفس فقط عبر الأنف أو الفم، وتنظيم معدل التنفس وإبطاءه أو تسريعه. وفي جميع الحالات، لوحظ النمط نفسه، حيث ظل حجم الحدقة في أصغر حالاته في بداية الشهيق، وبقي في أكبر حالاته في أثناء الزفير.

وغيّر هذا الاكتشاف فهمنا لكل من التنفس والبصر، فهو يشير إلى وجود صلة أعمق بين التنفس والجهاز العصبي مما اعتقد العلماء سابقا.