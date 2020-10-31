رصد أول إصابة مزدوجة بكورونا والإنفلونزا

تحذيرات كثيرة أطلقتها عدة جهات صحية من ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد مع دخول فصل الشتاء ، خاصة مع توقعات إصابة الكثيرين بالإنفلونزا والذ قد يعيق تمييز الإصابة بالفيروس .

أكد مسؤولون صحيون في مقاطعة سولانو بولاية كاليفورنيا الأميركية، رصد أول حالة مزدوجة لشخص مصاب بكوفيد-19 والإنفلونزا في آن، بحسب قناة كي سي آر أيه- 3 المحلية.

وحالة الشخص الذي لم يكشف عن هويته ولا جنسه، سوى أن عمره أقل من 65 عاما، “غير واضحة”، بحسب التقرير الذي يأتي وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة محتملة في حالة تفاعل الفيروسين، سيما لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهما.

وقال بيلا ماتياس من مكتب الصحة في المقاطعة للقناة التلفزيونية “إن الإصابة بأي من كوفيد-19 أو الانفلونزا الموسمية هذا الشتاء، تضعف المناعة وتجعل الشخص عرضة لأمراض أخرى”، مناشدا الجميع الحصول على لقاح الإنفلونزا بأسرع ما يمكن.

وكان خبراء طبيون قد حذروا أن من السابق لأوانه التنبوء بكيفية تفاعل كورونا مع الإنلفونزا في حالة الإصابة بالفيروسين معا في وقت واحد، باعتبار أن كورونا لا يزال فيروسا مستجدا.

لكن دراسات عدة أشارت إلى أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يساعد أيضا في تعزيز الجهاز المناعي ضد كوفيد-19.

وكان خبير الأمراض المعدية الأميركي آنتوني فاوتشي قد حذر من شتاء كارثي هذا العام، وأعطى مؤشرات بإمكانية دعم فكرة إلزام الناس بلبس الكمامة، خصوصا في ظل التزايد المضطرد لحالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة.

وحتى في حال ظهور لقاح لكوفيد-19، يحث خبراء الصحة المواطنين على الحفاظ على التدابير الموصى بها لمكافحة الوباء، بما في ذلك التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وغسل اليدين المتكرر بالصابون.

كما يوصون بالتزام الحجر الذاتي في حالة ظهور أي من أعراض المرضين المتشابهة، إلى حين إجراء اختبار معملي يكشف وضعية المريض.