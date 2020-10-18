رغم صعوبتهما..نصيحتان لتجنب عدوى كورونا خلال الشتاء

مع دخول فصل الشتاء ، وارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم ،نصح كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور انتوني فاوتشي، بفعل شيئين خلال فترة الشتاء لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد فيه عدة ولايات ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بالمرض.

وكانت عدة مصادر طبية قد حذرت من ارتفاع كبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 خلال الشتاء، قد يصل إلى 170 ألف حالة إضافية بحلول فبراير القادم.

وقال دكتور فاوتشي، في تصريحات لشبكة سي بي أس نيوز، إن هناك شيئين يمكن أن يقوم بهما الشخص، رغم صعوبتهما، ليبقى آمنا خلال الوباء في هذا الشتاء.

الأول، بحسب فاوتشي، هو “محاولة إبقاء نوافذ المنزل مفتوحة” للسماح بتدفق الهواء النقي خلال فصل الشتاء، وهو الوقت الذي لا تكون فيه غالبا التهوية جيدة”.

وتشير عدة دراسات إلى أهمية الهواء النقي في المنازل لدرء مخاطر الفيروس، خصوصا أن معظم إصابات كورونا تحدث في الأماكن المغلقة، بنسبة قد تصل إلى تسعين في المئة، حسب الغارديان البريطانية.

ورغم برودة الجو في الشتاء، ينصح بفتح النوافذ صباحا ومساء لمدة خمس دقائق على الأقل لتهوية المنزل، وفقا لما ورد في تقرير الصحيفة.

وقال فاوتشي لقناة سي أن أن، إن الأمر الثاني هو ارتداء الكمامات داخل المنزل لحماية الآخرين الذي يعيشون في ذات المكان “لا تخشى ارتداء القناع في المنزل إذا لم تكن متأكدا من أن الأشخاص (الذين يعيشون معك) سلبيون”.

وأهمية الكمامات في الوقاية من المرض أثبتتها عدة دراسات لدرجة أن ارتداء الكمامات أصبح أمرا ملزما في كثير من الولايات.

ويبلّغ جزء كبير من الولايات المتحدة عن اتجاه تصاعدي في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم إعلان ما يقرب من 60 ألف حالة في جميع أنحاء البلاد، الأربعاء، مقارنة بـ 56 ألف حالة على الأقل حتى بعد ظهر الخميس، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وقبل يومين توقع نموذج أعدّه معهد القياسات الصحية والتقييم، في كلية الطب بجامعة واشنطن، حدوث 389087 حالة وفاة بحلول مطلع فبراير، أي بزيادة 78 في المئة عن عدد الوفيات الحالي، حسب سي أن أن.

وقال باحثون من المعهد “نتوقع أن تبدأ الوفيات في الارتفاع خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين. يبدو أن الارتفاع المرافق لموجة الشتاء متأخر نوعا ما عن الزيادة في أوروبا. ستصل الوفيات اليومية إلى أكثر من ألفي وفاة في يناير حتى إذا فرضت العديد من الولايات القيود الصحية قبل نهاية العام”.

وبحلول السبت، بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة نحو ثمانية ملايين و 327 ألف إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات 224 ألف وفاة.