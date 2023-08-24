رغم فوائدها الكثيرة.. لا ترتكب هذه الأخطاء الخمسة عند تناول الفواكه

في عالم الصحة والتغذية الواسع، هناك القليل من الأشياء التي لها نفس الجاذبية العالمية مثل الفواكه الطازجة، حيث تقدم الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والحلاوة الطبيعية طريقة مبهجة لتغذية أجسامنا.

ومع ذلك، حتى العادات الأكثر صحة يمكن أن تعرقلها بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تقوض عن غير قصد فوائد عجائب الطبيعة هذه.

ووفقاً لموقع “moneycontrol”، إليكم خمسة أخطاء يجب تجنبها أثناء تناول الفاكهة، مما يساعدك على تعظيم فوائدها الصحية:

1 تناول الفاكهة بعد الأكل مباشرة

في حين أن مفهوم الحلوى قد يكون مغريًا، فإن تناول الفاكهة مباشرة بعد الوجبة يمكن أن يعيق الهضم السليم. إن الفواكه غنية بالأنزيمات والسكريات البسيطة التي تتطلب مجموعة مختلفة من العمليات الهضمية عن البروتينات والكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الوجبات العادية. عندما يتم تناول الفاكهة مباشرة بعد تناول وجبة دسمة، يمكن أن تعلق في المعدة، مما يسبب الانتفاخ وعدم الراحة. ولذلك، لتحسين عملية الهضم، من الأفضل الاستمتاع بالفواكه على معدة فارغة أو الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد الوجبة.

2 استهلاك عصائر الفاكهة

يمكن أن تكون راحة عصائر الفاكهة مغرية، ولكن من المهم أن تدرك أن هذه المشروبات تفتقر إلى الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة. عند عصر الفاكهة، غالبًا ما يتم إزالة أليافها الطبيعية، تاركة وراءها مصدرًا مركّزًا من السكريات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم وحوادث لاحقة، مما يؤثر على مستويات الطاقة ويحتمل أن يساهم في زيادة الوزن بمرور الوقت. اختر الفواكه الكاملة كلما أمكن ذلك، لأنها توفر إطلاقًا أكثر توازناً واستدامة للطاقة.

3 استهلاك الفاكهة المقطعة المخزنة بعد فترات طويلة

يعتبر التبريد بلا شك طريقة رائعة لإطالة العمر الافتراضي للفاكهة، ولكن تقطيعها وتركها في الثلاجة لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى فقدان النكهة والمواد الغذائية. يمكن أن تعاني بعض الفواكه، مثل الموز، من انخفاض في المذاق والقوام عند تخزينها في درجات حرارة باردة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التعرض الطويل لدرجات الحرارة المنخفضة إلى تحلل بعض الفيتامينات. للحصول على نضارة مثالية، قم بتخزين الفاكهة الكاملة في الثلاجة فقط إذا كانت ناضجة وتخطط لاستهلاكها في غضون أيام قليلة.

4 تناول الفاكهة في الليل

على الرغم من أن الفاكهة تعد خيارًا صحيًا أكثر من معظم الوجبات الخفيفة، إلا أن تناولها قبل النوم مباشرة قد لا يكون أفضل فكرة. تعتبر الفاكهة مصدرًا للسكريات الطبيعية، ويمكن أن يؤدي تناولها في المساء إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم قبل النوم مباشرة، مما قد يؤدي إلى اضطراب دورة نومك. إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة ليلاً، ففكر في اختيار جزء صغير من الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل المكسرات أو الزبادي اليوناني، والتي يمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم ودعم النوم المريح.

5 شرب الماء مباشرة بعد تناول الفاكهة

البقاء رطبًا أمر ضروري، لكن التوقيت مهم عندما يتعلق الأمر باستهلاك الماء بعد تناول الفاكهة. يمكن لشرب الماء مباشرة بعد تناول الفاكهة أن يخفف من أحماض المعدة والإنزيمات الهاضمة، والتي تعتبر ضرورية لتحطيم الأطعمة. هذا يمكن أن يبطئ عملية الهضم ويؤدي إلى الانتفاخ. من الأفضل الانتظار 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الفاكهة قبل شرب الماء لضمان الهضم السليم.

القوة الغذائية للفواكه

إن تجنب هذه الأخطاء أمر ضروري لجني الفوائد الصحية المذهلة التي تقدمها الفواكه. تعتبر الفواكه غنية بالفيتامينات مثل فيتامين C والبوتاسيوم وحمض الفوليك، كما تساهم في دعم جهاز المناعة وتوازن الكهارل وتجديد الخلايا. إضافة إلى ذلك، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة على حماية أجسامنا من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. إلى جانب ذلك، فإن السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة، عند تناولها باعتدال وإلى جانب محتواها من الألياف، توفر مصدرًا مستدامًا للطاقة يمكنه تشغيل يومك.