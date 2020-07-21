رغم مخزونه من الفيتامينات.. لكن إن كنت من “هؤلاء” فعليك التوقف حالاً عن تناول “اللوز”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يصنف اللوز بكونه واحد من أشهر أنواع المكسرات استهلاكاً في جميع أنحاء العالم، نظراً لفائدته وطعمه الشهي، ومع ذلك ينصح بعض الأشخاص بالامتناع عنه.

وبحسب تقرير صحي نشره موقع ” تايمز أوف إينديا”، يعتبر اللوز غذاء غنيا جداً بفوائد البروتين والألياف والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين E.

ويمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، فهو يساعد في الحفاظ على صحة البشرة، ويخفض معدلات الإصابة بأمراض القلب، ويقلل خطر الإصابة بالسرطان، ويخفض مستويات ضغط الدم المرتفع.

وأفاد خبراء التغذية أن الإفراط في استهلاك اللوز ليس مفيداً للصحة لأنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وأن هناك بعض الأشخاص عليهم الامتناع قدر الإمكان عن تناوله، ومنهم:

أولئك الذين يتناولون بعض الأدوية المحددة:

قال الخبراء أن الأشخاص الذين يتناولون الملينات وأدوية ضغط الدم والمضادات الحيوية، يجب عليهم استشارة الطبيب قبل تضمين اللوز في نظامهم الغذائي.

ويعزو الخبراء السبب إلى أن اللوز غني جداً بالمنغنيز، إذ يحتوي مقدار 500 غرام من اللوز حوالي 0.6 ميليغرام من هذا المعدن، وهو ما يمثل 27 في المئة من حاجة الجسم اليومية.

لذلك قد يؤدي استهلاك الكثير من اللوز إلى ارتفاع نسبة المنغنيز، وحدوث تفاعلات مع الدواء تعود بالضرر على الجسم.

أولئك الذين لديهم حساسية من المكسرات:

ونصح خبراء التغذية الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المتمثلة بالشرى والتورم وصعوبة التنفس بعد تناول المكسرات، الامتناع قدر الإمكان عن تناول اللوز لتفادي الإصابة بالحساسية المفرطة، واستشارة الطبيب بهذا الشأن.

أولئك الذين يجدون صعوبة في البلع:

يجب على الأطفال الصغار وبعض كبار السن الذين يجدون صعوبة في البلع تجنب المكسرات أيضاً وخاصة اللوز، لأنها قد تزيد من خطر الاختناق، ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالرشف الرئوي أيضاً.