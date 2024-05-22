رياضة بسيطة تقلل التوتر وتساعد فى إنقاص الوزن

المشي هو أحد التمارين الأكثر انتشارا، فهو يوفر العديد من الفوائد الصحية ولا يتطلب تدريبًا متخصصًا أو معدات باهظة الثمن، فالمشي هو نشاط بدني للقلب والأوعية الدموية يعمل على رفع معدل ضربات القلب، ولذا يمكن أن يقلل من ضغط الدم ويزيد من تدفق الدم، ويزيد من مستويات الطاقة عن طريق إطلاق الهرمونات مثل الإندورفين وتوزيع الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وفقا لدراسة نشرت في مجلة هارفارد للتغذية .

وقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots فوائد المشي، ومنها:

1. يساعد في إنقاص الوزن

للمشي العديد من الفوائد الرئيسية، بما في ذلك فقدان الوزن وتقوية العضلات. عندما تمشي، سوف تتعرق. يتطلب المشي لفترة طويلة أيضًا طاقة. ومع ذلك، مع استمرار المشي، فإنه يعتمد تدريجيًا على الدهون المخزنة لإنتاج الطاقة بشكل مستدام. وبهذه الطريقة، لا تبقى الدهون الزائدة في الجسم. يتم استخدامه بدلاً من ذلك للطاقة ويساعد في فقدان الوزن.

2. ينظم مستويات ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعًا في العالم. أفضل طريقة لمكافحتها هي ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة، ويعتبر المشي من أفضل التمارين التي يمكنك تجربتها. يفيد المشي القلب لأنه يخفض ضغط الدم، مما يمنع القلب من العمل بجهد كبير، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة Peer Journal.

3. يخفض مستويات الكولسترول

“السبب الأكثر شيوعًا لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم هو الوزن الزائد وتناول الوجبات السريعة. المشي يساعد الجسم على الحفاظ على لياقته. فهو يقلل من احتمالية ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، مما يؤثر في النهاية على قلبك. لذلك فإن المشي مفيد لتعزيز صحة القلب.

4. يقلل من التوتر

تشير دراسة نشرت في مجلة Stress and Health Journal إلى أن المشي يمكن أن يكون استراتيجية قيّمة لإدارة التوتر على المدى القصير. وتشير الدراسة إلى أن الجمع بين المشي وتقنيات الاسترخاء قد يزيد من فعاليته.