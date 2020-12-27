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زبدة الشيا.. لبشرة نضرة وشعر جذاب

منذ 5 دقائق
زبدة الشيا

زبدة الشيا

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تعد زبدة الشيا بمثابة سر الجمال للبشرة والشعر؛ حيث إنها تساعد على التمتع ببشرة نضرة وشعر جذاب.

وأوضحت بوابة الجمال “هاوت.دي” الألمانية أن زبدة الشيا تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ومن ثم فهي تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة، كما أنها تتمتع بتأثير مثبط للالتهابات، ما يجعلها مناسبة للبشرة الحساسة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل زبدة الشيا على ترطيب البشرة وتساعد على تجديد الخلايا، ما يمنح البشرة ملمسا مخمليا ومظهرا يشع شبابا وحيوية.

وتمتاز زبدة الشيا بأنها لا تتسبب في انسداد المسام، ما يجعلها مناسبة للبشرة غير النقية، ونظرا لأن زبدة الشيا تترك طبقة خفيفة على البشرة؛ لذا يفضل استخدامها كمستحضر للعناية الليلية. ويراعى وظعها على البشرة مباشرة بعد التنظيف.

ومن ناحية أخرى، تمتاز زبدة الشيا بأنها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة، ومن ثم فهي تساعد على ترطيب الشعر الجاف وتمنحه لمعانا ساحرا يأسر الألباب، كما تدخل زبدة الشيا ضمن مكونات الشامبو والبلسم لترطيب فروة الرأس الجافة.

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