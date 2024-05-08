الأربعاء 29 شوال 1445 ﻫ - 8 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلالة جديدة من "كوفيد" تثير المخاوف.. إيقافها أكثر صعوبة

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

كشفت تقارير طبية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا يُخشى أن يكون “إيقافها أكثر صعوبة” مع زيادة مناعاتها ضد اللقاحات الحالية.

وتشكل السلالة، التي يطلق عليها FLiRT، زهاء 25% من حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة. وأفاد موقع “ديلي ستار” أن متحوّرا آخر، يُعرف باسم KP.1.1، يمثل 7.5% من الحالات الإيجابية في البلاد، مع مخاوف من انتشاره في جميع أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها: “الفيروسات تتغير باستمرار من خلال الطفرات، وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الطفرات إلى نوع جديد من الفيروس. وتسمح بعض التغييرات والطفرات للفيروس بالانتشار بسهولة أكبر أو تجعله مقاوما للعلاجات واللقاحات. ومع انتشار الفيروس، قد يتحوّر ويصبح من الصعب إيقافه”.

وزعم الدكتور إريك توبول، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “سكريبس” للأبحاث، المطلع على السلالات الجديدة، أنها ستكون مسؤولة عن “زيادة كبيرة” في حالات المرض.

وعلى الرغم من أن فيروس كورونا دائم التطور، إلا أن الأعراض تظل كما هي إلى حد كبير.

وتشمل أعراض “كوفيد”: ارتفاع درجة الحرارة أو الارتعاش والسعال الجديد والمستمر وفقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق وضيق التنفس، بالإضافة إلى التهاب الحلق وانسداد أو سيلان الأنف وفقدان الشهية والإسهال.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من الصحة

وجبة الشوفان
كيف يؤثر شوفان الفطور على صحتك؟.. دراسات تكشف الآثار المدهشة
لهذه الأسباب يجب تجنب شرب الماء من زجاجة بلاستيكية وخاصة في الصيف
تراجع الطلب يدفع أسترازينيكا لسحب لقاح كوفيد-19

الأكثر قراءة

جبران باسيل
باسيل خارج "التيار"!
عناصر من حزب الله
استعدادا لما بعد رفح.. الحزب يعلن التعبئة ويستخدم أسلحة متطورة
رئيس بلدية عيون الغزلان السابق خالد المرعبي
خالد المرعبي: سأقوم بالكشف عن المسؤولين بالإساءة لسمعتي والإدعاء عليهم