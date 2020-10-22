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سلطات أميركا توافق على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

منذ 55 ثانية
لقاح ضد كورونا

لقاح ضد كورونا

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وافقت السلطات الأميركية على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا.

وكشفت إحصاءات منظمة الصحة سابقاً أن تفشي وباء كوفيد-19 يتسارع في العالم حيث تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات المعلنة خلال 7 أيام الأسبوع الماضي بلغ نحو مليونين، وإن تراجع عدد الوفيات.

وأصاب الفيروس، منذ ظهر في الصين أول مرة أواخر العالم الماضي، أكثر من 31 مليون شخص حول العالم وأودى بنحو 962 ألفا
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة الصحة إن جميع مناطق العالم تقريبا شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع عدد الإصابات في أوروبا والأميركيتين بنسبة 11 و10 بالمئة على التوالي.

يذكر أنه بعد إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفيروس كورونا، اختار الأطباء عقار ريمديسيفر المضاد لفيروس كورونا” كعلاج له.

وقالت “غيلياد ساينسيز” إن عقار ريمديسيفير ساعد في تحسين النتائج لمرضى مصابين بمرض كوفيد-19، وقدموا بيانات تشير إلى أنه يعمل بشكل أفضل عند إعطائه في وقت سابق أثناء الإصابة.

يشار إلى أنه كانت تمت تجربة ريمديسيفير، الذي فشل سابقا كعلاج للإيبولا، ضد فيروس كورونا لأنه مصمم لتعطيل آلية عمل بعض الفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا.

وحصل عقار ريمديسيفير على الترخيص المطلوب لبدء استخدامه على المصابين بـفيروس كورونا “في الحالات الطارئة”، ومع ذلك فقد شكك المعهد الوطني الأميركي للأمراض المعدية بالعقار، وقال إن “النتائج إيجابية، لكنها متواضعة”، كما شكك البعض في فعاليته على اعتبار أن التجارب التي أجريت على العقار لم تتعدى الألف شخص بكثير مما يجعلها دراسة متواضعة جدا.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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