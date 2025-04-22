سلطات الصحة في تكساس: ارتفاع إصابات الحصبة بالولاية إلى 624 حالة

ذكرت وزارة الخدمات الصحية في تكساس أن عدد حالات الإصابة بالحصبة في الولاية ارتفع إلى 624 بحلول اليوم الثلاثاء، بزيادة 27 عن تحديث يوم الجمعة.

ومنذ ظهور المرض نُقل 64 مصابا إلى المستشفيات في تكساس، مع تسجيل حالتي وفاة لطفلين لم يحصلا على التطعيم ولم يكن أي منهما يعاني من مشكلات صحية.

وأعلنت وزارة الصحة في ولاية نيو مكسيكو المجاورة عن 65 حالة إصابة حتى اليوم الثلاثاء، بزيادة حالتين عن التحديث السابق.

وأبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حتى 17 أبريل نيسان عن 800 حالة إصابة بالحصبة إجمالا على مستوى الولايات المتحدة موزعة على 25 ولاية قضائية.

وقال الدكتور ديفيد سوجيرمان، من قسم الأمراض الفيروسية في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأسبوع الماضي إن الوكالة نشرت 22 موظفا في تكساس لمواجهة تفشي المرض وتقديم المساعدة الفنية الميدانية من الرابع من مارس آذار إلى 15 أبريل نيسان.

وأضاف سوجيرمان أن الولايات المتحدة قد تكون معرضة لخطر فقدان وضع القضاء على الحصبة إذا استمرت حالات الإصابة في الانتشار بعد 20 يناير كانون الثاني 2026.

وقال خبراء لرويترز إن مكافحة الحصبة في الولايات المتحدة تواجه عقبات منها عدم توجيه مسؤولي الصحة الحكوميين دعوات قوية للتطعيم وكذلك التصريحات عن سبل العلاج غير المثبتة التي تُربك الآباء.

انخفض معدل التطعيم على مستوى الولايات المتحدة إلى ما دون 95 بالمئة اللازمة لتحقيق ما يُسمى بمناعة القطيع، والتي تحمي من لا يمكن تطعيمهم.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن 96 بالمئة من حالات الإصابة كانت لدى أفراد لم يتلقوا التطعيم أو يعانون من مشكلات صحية غير معروفة.