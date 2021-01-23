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سيدة تنجح في فقدان 40 كم من وزنها خلال 5 أشهر.. ما السر ؟

23 - يناير - 2021
فقدان الوزن

فقدان الوزن

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يقضي الكثيرين من الأشخاص خاصة الناء فترات طويلة في اتباع بعض أنواع الرجيم لفقدان بعض الكيلوات من أوزانهم .

ولكن نجحت إحدى الفتيات في الهند في فقدان نحو 40 كيلوجراما خلال 5 أشهر فقط ، فما السر في ذلك ؟ .

وقالت سانا شيتي خلال مقابلة مع صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية: “صدمت من تشخيص الأطباء أنني أعاني من مستويات مرتفعة من الكوليسترول والسكر في الدم وكنت بحالة يرثى لها ويبلغ وزني نحو 125 كيلوجراما”.

وأضافت شيتي: “قال الطبيب إنه يجب اعتماد نظام حمية لفقدان الوزن بسرعة لأنه قد يجلب المزيد من المتاعب والأمراض لي”.

وذكرت شيتي أن سر فقدان الوزن ليس الطعام الذي نأكله؛ بل حجم الحصة الغذائية التي نتناولها يوميا.

وأوضحت أن “فقدان الوزن والصحة الجيدة، يحتاجان إلى تناول الطعام باعتدال والتحكم في الكمية هو ما ساعدني في تحقيق هذه النتائج في وقت قياسي”.

وتابعت شيتي أنها تمضغ الطعام جيدا نحو “32 مرة”، مشيرة إلى أنها “تساعد حقا في إحداث فرق”.

وأشارت المرأة إلى أنها تخلت على الفور عن السكر ومنتجات القمح والأطعمة غير النباتية، بالإضافة إلى ذلك، زادت من نشاطها البدني عبر المشي لمدة 1.5 ساعة على الأقل وبدأت بممارسة رياضة اليوغا.

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