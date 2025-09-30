شرب الماء بهذه الطريقة يساعد فى خفض سكر الدم

أكد خبراء التغذية أن شرب الماء عادة بسيطة تساعد في خفض سكر الدم، حيث إنه يعزز الشعور بالشبع، ويخفف التوتر، ويحافظ على نشاطك، مما قد يمنعك من تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، بحسب موقع “Eating well”.

هناك العديد من النصائح الفعالة لتحسين تنظيم سكر الدم، مثل تناول الطعام على فترات منتظمة، وتناول كميات معقولة من الطعام، وممارسة الرياضة بانتظام، وغيرها، ولكن هناك عادة واحدة لتنظيم سكر الدم قد تنساها، ولكنها تحدث فرقًا أيضًا وهى شرب الماء، هذه الاستراتيجية، التي غالبًا ما يتم تجاهلها، فعالة للغاية لدرجة أنها موصى بها من قبل كل من جمعية القلب الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

شرب الماء في التحكم في سكر الدم بعدة طرق، بما في ذلك تجنب الآثار السلبية للجفاف، ومساعدتك على تجنب السكريات المضافة، وغيرها.

كيف يمكن لشرب الماء بانتظام تحسين سكر الدم؟

الحفاظ على رطوبة الجسم يعزز الشعور بالشبع

إذا كنت تعاني من الجفاف، فمن المحتمل أن تعتقد أنك جائع – وليس عطشانًا، نتيجةً لذلك، قد ينتهي بك الأمر إلى تناول وجبات خفيفة دون داعٍ، وخاصةً تلك التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة والسكر المضاف، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر سلبًا على التحكم في سكر الدم.

إذا كنت تعاني من علامات الجوع، مثل آلام المعدة، أو صعوبة التركيز، فعليك بالتأكيد التفكير في تناول شيء ما ولكن إذا تناولت للتو وجبة خفيفة أو وجبة رئيسية وعرفت أنك تناولت كمية تشبعك عادة، ينصح بشرب كوب أو كوبين من الماء ثم عاود تقييم نفسك بعد 5 أو 10 دقائق إذا كنت لا تزال تشعر بالجوع، فتناول وجبة خفيفة صحية.

يؤثر الجفاف على سكر الدم

عندما تصاب بالجفاف، يصبح دمك أكثر تركيزًا، هذا قد يجعل مستويات سكر الدم تبدو أعلى، في حين أن كمية السكر في مجرى الدم لم تتغير، فإن نسبة السكر إلى الماء تغيرت، لذلك، إذا قست مستوى سكر الدم، فسيكون أعلى، وقد تلاحظ ارتفاعًا حادًا.

إذا كنتَ مصابًا بداء السكري، فإن آخر ما تريده هو قراءات سكر دم غير مستقرة، بالإضافة إلى ذلك، مع داء السكري، تكون أكثر عرضةً لآثار الجفاف.

شرب كمية كافية من الماء يساعد على تخفيف مستوى الجلوكوز في مجرى الدم.

الجفاف قد يسهم في التوتر

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من السوائل بانتظام – وبالتالي لا يحصلون على ترطيب كافٍ – يكونون أكثر استجابة للتوتر. يمكن أن يزيد الجفاف المزمن من مستوى هرمون التوتر الكورتيزول، وارتفاع مستوى الكورتيزول على مدار اليوم قد يؤثر على قدرتك على تنظيم مستوى السكر في الدم بشكل جيد، لهذا السبب، من المهم جدًا معرفة العلامات الأولية للجفاف قبل أن يصيبك بشدة، وتشمل هذه العلامات جفاف الفم، والشعور بالعطش بشكل غير طبيعي، والتعرق أو التبول بشكل أقل من المعتاد، أو لون البول داكن.

شرب الماء يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة

لقد ثبت أن الجفاف الطفيف يؤثر على المزاج والطاقة واليقظة وهذا أيضًا يمكن أن يؤثر على خياراتك الغذائية إذا كان الشخص يعاني من بطء في الحركة، فغالبًا ما يعتقد أنه بحاجة إلى الطعام بدلًا من شرب الماء قد يلجأ أكثر إلى مصادر السكر السريع التي ترفع مستوى الجلوكوز، مثل الحلوى أو البسكويت أو مشروبات القهوة المحلاة وهذا لا يسبب مشكلة في ضبط مستوى السكر في الدم فحسب، بل قد يؤثر أيضًا على شعورك بالنشاط.

في المرة القادمة التي تشعر فيها بانخفاض في الطاقة، اشرب الماء أولًا، إذا كنت جائعًا، اسأل نفسك إن كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة أو وجبة كاملة، عند اختيار الطعام، تأكد من تناول كربوهيدرات غنية بالألياف مع البروتين.

استراتيجيات لجعل شرب الماء جزءًا من روتينك

-ابدأ يومك بنشاط: قبل القهوة، اشرب بعض الماء.

-احمل معك زجاجة ماء: وبالنسبة لكمية الماء التي يجب شربها، فالهدف الجيد هو 11.5 كوبًا يوميًا للنساء و15.5 كوبًا للرجال.

-أضف بعض النكهة: بالنسبة لمن يجد صعوبة في شرب الماء، فإن جعله ممتعًا يزيد من احتمالية تحقيق هدفك، يمكن أن يكون ذلك من خلال ابتكار مشروبات مُخصصة مثل النعناع والليمون والخيار والريحان، أو البطيخ.