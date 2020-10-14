استمع لاذاعتنا

شركة أمريكية توقف تجارب علاج مرضى كوفيد-19 بالأجسام المضادة

منذ 3 دقائق
التجارب مستمرة للوصول إلى لقاح كورونا

التجارب مستمرة للوصول إلى لقاح كورونا

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة إيلي ليلي الأميركية لصناعة الأدوية الثلاثاء، عن تعليق التجارب السريرية لعلاج مرضى كوفيد-19 بالأجسام المضادة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت مولي ماكولي المتحدثة باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: “لزيادة الحذر، أوصت لجنة (أكتيف-3) المستقلة لمراقبة سلامة البيانات بوقف مؤقت لعملية التسجيل، وتدعم الشركة قرار اللجنة المستقلة لتضمن بحذر سلامة المرضى المشاركين في هذه الدراسة”.

والعقار الذي تطوره شركة ليلي مشابه لعلاج شركة ريجينيرون لصناعة الأدوية الذي تلقاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد إصابته بمرض كوفيد-19.

وكانت شركة ليلي قد طلبت بالفعل من الجهات الأميركية المنظمة تصريح علاجها بالأجسام المضادة، الذي يطلق عليه اسم (ال.واي-كوف555)، وذلك لاستخدامه في حالات الطوارئ بعد نشر بيانات في سبتمبر/ أيلول تظهر أنه ساعد في تقليل دخول المصابين بكوفيد-19 إلى المستشفيات وأجنحة الطوارئ للعلاج.

ويجري تطوير العلاج مع شركة أبسيليرا الكندية للتكنولوجيا الحيوية.

وكانت مجموعة “جونسون آند جونسون” للصناعات الدوائية، أعلنت الاثنين، أنها علّقت التجارب السريرية على لقاحها التجريبي المضادّ لكوفيد-19 بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض غير مبرّر.

وقالت المجموعة في بيان: “لقد أوقفنا مؤقّتاً كل عمليات التلقيح الإضافية في كل تجاربنا السريرية على لقاح تجريبي مضاد لكوفيد-19، بما في ذلك كامل تجربة المرحلة الثالثة، وذلك بسبب مرض غير مبرّر أصيب به أحد المشاركين في الدراسة”.

المزيد من الصحة

ازدياد حالات الإصابة عالمياً بفيروس كورونا
كورونا
عارض جديد..كورونا يتسبب بفقدان مفاجئ ودائم للسمع
الإصابة الثانية بكورونا ستكون بعوارض أقوى من الأولى
الفيروس المقلق.. تكرار الإصابة بـ”كورونا” أشد وطأة وأكثر فتكاً!
مستشفى دمشق
أدى لبتر أطرافها بالتدريج.. توثيق أغرب حالة طبية لطفلة سورية في دمشق

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه
مافيا الدولار في لبنان…أرباح طائلة تجنيها أسواق هذه أهمها
تظهر في العديد من الصور القديمة ألغازا يصعب حلها
يد مجهولة ظهرت في صورة قديمة وأرعبت العالم
الدولار و الليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء إلى ارتفاع… هل من بوادر حل قريبة؟