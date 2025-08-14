الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركة "شرودنجر" توقف تطوير علاج لسرطان الدم.. والسبب؟

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2025 9:23 مساءً
خلايا السرطان (تعبيرية)

خلايا السرطان (تعبيرية)

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة شرودنجر، اليوم الخميس، أنها أوقفت تطوير عقار تجريبي بعد وفاة مريضين بنوع من سرطان الدم في تجربة بمرحلة مبكرة، مما أدى إلى هبوط أسهمها بنحو 17 بالمئة قبل بدء التداول.

وكانت الشركة تختبر عقار إس.جي.آر 2921 على مرضى يعانون من متلازمات تعرف بخلل التنسج النخاعي عالي الخطورة، وهي مجموعة من سرطانات الدم تظهر عندما لا ينتج نخاع العظم ما يكفي من خلايا الدم السليمة.

وقالت الشركة إن العقار يعتقد أنه أسهم في وفاة مريضين مصابين بسرطان الدم النخاعي الحاد خلال التجربة.

وكان العقار أظهر في المراحل التمهيدية، أي ما قبل مرحلة التجارب السريرية على البشر، استجابات ضد السرطان، وهو ما قالت الشركة إنه يشير إلى أن من الممكن في نهاية المطاف استخدامه بالاشتراك مع علاجات الرعاية القياسية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من الصحة

الحرقة في المعدة
أطعمة تسبب حرقة المعدة.. ما هي؟
العادات الخاطئة قد تسبب الإصابة بالنوبة القلبية
ما هي الأعراض التي تظهر قبل النوبة القلبية؟
شرب الماء
تحذير.. هذا ما يفعله “نقص شرب الماء” بالجسم

الأكثر قراءة

سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
ارتفاع درجات الحرارة
هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟