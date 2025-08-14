شركة "شرودنجر" توقف تطوير علاج لسرطان الدم.. والسبب؟

أعلنت شركة شرودنجر، اليوم الخميس، أنها أوقفت تطوير عقار تجريبي بعد وفاة مريضين بنوع من سرطان الدم في تجربة بمرحلة مبكرة، مما أدى إلى هبوط أسهمها بنحو 17 بالمئة قبل بدء التداول.

وكانت الشركة تختبر عقار إس.جي.آر 2921 على مرضى يعانون من متلازمات تعرف بخلل التنسج النخاعي عالي الخطورة، وهي مجموعة من سرطانات الدم تظهر عندما لا ينتج نخاع العظم ما يكفي من خلايا الدم السليمة.

وقالت الشركة إن العقار يعتقد أنه أسهم في وفاة مريضين مصابين بسرطان الدم النخاعي الحاد خلال التجربة.

وكان العقار أظهر في المراحل التمهيدية، أي ما قبل مرحلة التجارب السريرية على البشر، استجابات ضد السرطان، وهو ما قالت الشركة إنه يشير إلى أن من الممكن في نهاية المطاف استخدامه بالاشتراك مع علاجات الرعاية القياسية.