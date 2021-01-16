الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركتا فايزر و بيونتك.. خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في أوروبا

16 - يناير - 2021
آخر تحديث: 17 - يناير - 2021 12:26 صباحًا
فايزر و بيونتك

فايزر وبيونتك

A A A
طباعة المقال

قالت شركتا بفايزر و بيونتك، في بيان مشترك، إنهما وضعتا خطة لزيادة إنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان: “صاغت شركتا بفايزر و بيونتك، خطة من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في أوروبا، وهو ما سيسمح بتقديم المزيد من الجرعات، في الربع الثاني من هذا العام”.

وأشارت الشركتان، إلى أن تحديث عمليات الإنتاج الجارية حاليا، سيؤدي مؤقتا إلى انخفاض حجم العرض.

وقال البيان:

“سنعود إلى جدول التسليم الأصلي للاتحاد الأوروبي، مع حلول الأسبوع الذي يبدأ في 25 يناير، وستتم زيادة الشحنات اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في 15 فبراير، وهو ما سيسمح لنا بتسليم الحجم الكامل المتفق عليه من جرعات اللقاح، في الربع الأول وزيادة حجم التسليم بشكل أكثر في الربع الثاني من هذا العام”.

    المزيد من الصحة

    خل التفاح
    تحذير.. اليكم عواقب الافراط في تناول التفاح
    البطاطا
    اليكم الطريقة الأكثر صحة لتناول البطاطا
    فيروسات
    دراسة صادمة.. نصف وفيات السرطان يمكن تجنبها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟