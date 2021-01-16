شركتا فايزر و بيونتك.. خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في أوروبا

قالت شركتا بفايزر و بيونتك، في بيان مشترك، إنهما وضعتا خطة لزيادة إنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان: “صاغت شركتا بفايزر و بيونتك، خطة من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في أوروبا، وهو ما سيسمح بتقديم المزيد من الجرعات، في الربع الثاني من هذا العام”.

وأشارت الشركتان، إلى أن تحديث عمليات الإنتاج الجارية حاليا، سيؤدي مؤقتا إلى انخفاض حجم العرض.

وقال البيان:

“سنعود إلى جدول التسليم الأصلي للاتحاد الأوروبي، مع حلول الأسبوع الذي يبدأ في 25 يناير، وستتم زيادة الشحنات اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في 15 فبراير، وهو ما سيسمح لنا بتسليم الحجم الكامل المتفق عليه من جرعات اللقاح، في الربع الأول وزيادة حجم التسليم بشكل أكثر في الربع الثاني من هذا العام”.