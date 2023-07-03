صيام الماء قد يساعدك على إنقاص وزنك بسرعة ولكن.. "أمده قصير"!

تريد أن تفقد الوزن بسرعة؟ اتبع صيام الماء – والذي فيه لا يستهلك الناس شيئًا سوى الماء لأيام عدّة. صحيح أنه قد يساعد، لكن ليس من الواضح كم من الوقت ستحافظ عليه، وذلك وفقًا لما بيّنه باحثون من جامعة إلينوي في شيكاغو، حيث لفتوا إلى أن الفوائد الأيضية لصيام الماء، مثل خفض ضغط الدم وتحسين الكوليسترول، يبدو أنها تختفي بعد فترة وجيزة من انتهاء الصوم، بحسب ما ذكر موقع mid-day.

فقد قالت كريستا فارادي، أستاذة علم الحركة والتغذية، التي قادت البحث الذي نُشر في Nutrition Reviews، وخبيرة في الصيام المتقطع: “لا يبدو أن هناك أي آثار ضارة خطيرة لمن يقوم بصيام الماء أو صيام مماثل حيث يستهلك الناس عددًا قليلاً جدًا من السعرات الحرارية في اليوم. إن استنتاجي العام هو أنه يمكنك تجربته، لكن يبدو أنه يتطلب الكثير من العمل، وتختفي كل هذه الفوائد الأيضية”.

ومع ذلك، شددت فارادي على أنه لا ينبغي لأحد أن يصوم أكثر من خمسة أيام من دون إشراف طبي. إنّ الدراسة الجديدة عبارة عن مراجعة لثماني دراسات حول صيام الماء أو صيام بوشنجر، وهو صيام تحت إشراف طبي شائع في أوروبا حيث يستهلك الناس كمية ضئيلة فقط من العصير والحساء في اليوم.

ووجد الباحثون أنّ الصيام قد حفز على فقدان الوزن بشكل ملحوظ على المدى القصير. حيث أن الأشخاص الذين صاموا لمدة خمسة أيام فقدوا حوالي 4% إلى 6% من وزنهم. أيضًا، أولئك الذين صاموا لمدة سبعة إلى عشرة أيام فقدوا حوالي 2% إلى 10%، والذين صاموا لمدة 15 إلى 20 يومًا فقدوا 7% إلى 10%.

وبالرغم من ذلك، استعاد الناس كل ما فقدوه في صيام الماء لمدة خمسة أيام في غضون ثلاثة أشهر. وقد تضمنت بعض الدراسات مشاركين مصابين بداء السكري من النوع 1 والنوع 2 ، والذين لم يعانوا من أي آثار سيئة من الصيام، على الرغم من أنهم خضعوا للمراقبة عن كثب وتم تعديل جرعات الأنسولين الخاصة بهم أثناء الصيام.

وقالت فارادي إنّ الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لهذا الصيام لفترات طويلة كانت مماثلة لتلك الناجمة عن الصيام المتقطع، مثل الصداع والأرق والجوع. إضافة إلى ذلك، لم تكن هناك آثار سلبية خطيرة في الدراسات، مثل الحماض الأيضي أو الوفاة.

وأشارت فارادي إلى أن المشاركين في هذه الصيام لفترات طويلة فقدوا حوالي ثلثي وزنهم من الكتلة العضلية وثلث من كتلة الدهون. إن هذا هو عكس ما يحدث في معظم الأحيان أثناء فقدان الوزن، حيث يتم فقدان المزيد من الدهون أكثر من العضلات.

وقد صرحت فارادي إنه من المنطقي أن يكون لهذا الصيام الشديد هذه النتيجة، لأن “جسمك يحتاج إلى مدخول ثابت من البروتين. إذا لم يكن لديه ذلك، فإنه يستمده من العضلات”. وأضافت أنها ستشجع شخصًا يأمل في إنقاص وزنه على تجربة الصيام المتقطع بدلاً من صيام الماء، وذلك “لأن هناك الكثير من البيانات التي تظهر أنه يمكن أن يساعد في إدارة الوزن”.