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طبيبة: الكرفس قد يسبب مشكلات خطيرة للجلد

منذ ساعة واحدة
الكرفس

الكرفس

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ذكرت الطبيبة الروسية يكاتيرينا بارانوفا أن نبات الكرفس، رغم فوائده الكثيرة، لكنه قد يتسبب بمشكلات في الجلد عند بعض الأشخاص.

خلال برنامج طبي على قناة “روسيا” التلفزيونية قالت الطبيبة:”يعرف الكثيرون أن عشبة الخنزير العملاقة يمكن أن تسبب حروقا في الجلد لاحتوائها على مادة الكومارين، لكن القليلين يعرفون أن نبات الكرفس يحتوي على هذه المادة أيضا، والتي يمكن أن تتراكم في الجلد وتسبب رد فعل تحسسي يدعى التهاب الجلد الضوئي النباتي، حيث ينشط الكومارين عند التعرض لأشعة الشمس، ويؤدي إلى تلف خلايا الجلد، ويتسبب بظهور حروق جلدية.

وأشارت الطبيبة إلى أن خطر الإصابة بالحروق من المواد الموجودة في الكرفس يكون أعلى عند الأشخاص ذوي البشرة الحساسة، وخاصة عند الأشخاص الذين نادرا ما يتعرضون لأشعة الشمس.

ويعتبر الكرفس من أشهر الأغذية النباتية بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية قليلة السعرات، وتشير العديد من الدراسات إلى أنه يحوي على مضادات أكسدة مفيدة للقلب والأوعية الدموية ومركبات مفيدة للصحة بشكل عام.

    المصدر :
  • وكالات

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